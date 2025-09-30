Trump lancia il piano per Gaza in 20 punti

Una proposta per deradicalizzare la Striscia, liberare gli ostaggi e avviare un percorso di pace in Medio Oriente

Una Striscia “deradicalizzata e libera dal terrorismo”

Il piano Usa per Gaza presentato da Donald Trump prevede, nei suoi primi punti, che la Striscia di Gaza diventi una zona priva di terrorismo e radicalizzazione, trasformata per garantire sicurezza ai vicini e benefici concreti alla popolazione palestinese.

Ostaggi e prigionieri: la prima mossa

Se le parti accetteranno il piano, gli ostaggi detenuti da Hamas saranno liberati entro 72 ore, vivi o morti. In cambio, Israele procederà al rilascio di 250 prigionieri palestinesi.

Netanyahu: “Passo cruciale per la pace”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accolto la proposta insieme a Trump alla Casa Bianca, dichiarando che si tratta di un “passo decisivo per porre fine alla guerra a Gaza e raggiungere gli obiettivi di sicurezza di Israele”.

Hamas: “La resistenza è un diritto”

Dura la replica di Hamas, che definisce la resistenza armata come un diritto del popolo palestinese finché non sarà creato uno Stato indipendente. L’organizzazione ha respinto l’idea di affidare la gestione della Striscia a figure come Tony Blair e ha chiesto un comitato neutrale.

L’Italia e l’Europa: sostegno al piano

Da Palazzo Chigi è arrivato un invito a tutte le parti a cogliere l’opportunità, sottolineando la necessità di liberare gli ostaggi e disarmare Hamas.

L’Unione Europea e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno espresso sostegno al piano, pronti a contribuire concretamente al processo di pace.

Erdogan e i Paesi arabi: spiragli di dialogo

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lodato gli sforzi americani, ribadendo la volontà di favorire una pace “giusta e duratura”. Paesi come Egitto, Qatar, Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi hanno accettato di sostenere la mediazione.

ANP: fiducia nel processo di pace

L’Autorità Nazionale Palestinese ha accolto con favore gli sforzi di Trump, esprimendo fiducia nella possibilità di arrivare a un compromesso condiviso.