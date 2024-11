Truffa online: denunciati due autori dai carabinieri di Castelverde

By

I carabinieri raccomandano prudenza nelle transazioni online per evitare raggiri.

I dettagli dell’indagine

I Carabinieri di Castelverde hanno identificato e denunciato un uomo di 60 anni e una donna di 21 per truffa in concorso. La coppia aveva ingannato un venditore online, un 56enne cremonese, facendogli trasferire involontariamente 1.875 euro sulle loro carte Postepay. La vittima, che aveva pubblicato un annuncio per vendere un mobile, era stata contattata da un falso acquirente che, tramite codici forniti telefonicamente, lo aveva indotto a effettuare le ricariche.

Come si è svolta la truffa

La vittima, convinta di ricevere il pagamento, ha effettuato 15 ricariche da 125 euro ciascuna tramite bancomat. Solo dopo si è resa conto dell’errore, ma ormai i soldi erano stati trasferiti e il truffatore era sparito. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno avviato un’indagine che ha portato rapidamente all’identificazione dei responsabili, ora deferiti all’Autorità Giudiziaria di Cremona.

Prevenire le truffe online

I carabinieri di Cremona ricordano di prestare massima attenzione durante le transazioni online. Diffidate di chi vi chiede di utilizzare sportelli bancomat per ricevere pagamenti. In caso di dubbi, contattate il 112 per ricevere assistenza.

