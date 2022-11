Treviso – Sfruttamento del lavoro: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quattro laboratori calzaturieri, scattano arresti e denunce

Condividi

Nei Comuni della provincia di Treviso di Altivole, Asolo e Borso del Grappa, i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in collaborazione, per quanto attiene alle fasi di accertamento e verifica, con il personale del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso, nell’ambito di articolata indagine sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, acquisiti concordanti riscontri investigativi desunti da attività ispettiva eseguita, in contemporanea, nelle scorse ore, presso laboratori di lavorazione e produzione calzaturiera: in Altivole (TV), traevano in arresto nella flagranza dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravato, continuato e in concorso, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato, continuato e in concorso 4 soggetti, un 48enne, una 46enne, un 45enne e un 51enne, tutti di origini cinesi dimoranti nella zona, bloccati mentre stavano svolgendo attività di sorveglianza e controllo nei confronti di due lavoratori di origini pakistane, assunti con contratto “part-time”, analogamente ad altro connazionale identificato sul posto, ma al momento non impegnato in mansioni lavorative, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale.

E’ quanto si apprende da un comunicato diramato oggi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso

Le verifiche contestualmente esperite – prosegue il comunicato – permettevano di accertare che i tre operai percepivano, in palese violazione delle clausole stabilite, la retribuzione oraria di Euro 3,20 con turni giornalieri di 10 ore, senza diritto ai previsti periodi di riposo settimanale e di ferie, in un luogo di lavoro privo dei requisiti in materia di sicurezza e igiene, collocati in precarie condizioni alloggiative, all’interno di roulotte dismesse, senza servizi igienici e riscaldamento.

Inoltre, gli arrestati, secondo una prima ricostruzione, risulterebbero avere favorito l’immigrazione di due cittadini cinesi, clandestinamente presenti in territorio nazionale, ai quali fornivano ospitalità in alloggi ricavati all’interno dell’area del laboratorio.

Nella circostanza è stato applicato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in conseguenza dell’identificazione di 19 lavoratori, dei quali 4 non in regola con le procedure di assunzione e di riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comminate sanzioni amministrative per complessivi Euro 21.000 e ammende per totali Euro 173.000;  in Borso del Grappa, all’interno di un tomaificio, procedevano all’arresto, nella flagranza dei reati già sopra menzionati, di una donna 41enne di origini cinesi che veniva identificata dai militari dell’Arma operanti, all’atto di svolgere attività di sorveglianza e controllo nei confronti di 8 operai di origini pakistane impegnati in mansioni di manodopera, dei quali 6 assunti con contratto “part-time” e 2 irregolarmente presenti sul territorio nazionale mentre veniva deferito in stato di libertà in relazione alle medesime fattispecie delittuose un altro soggetto di origini cinesi.

All’esito delle verifiche, veniva accertato che i due indagati, in concorso tra loro e in violazione delle clausole contrattuali, corrispondevano agli 8 lavoratori la retribuzione oraria di Euro 3,50, con turni giornalieri di 10 ore, senza diritto ai periodi di riposo settimanale e di ferie, in ambienti lavorativi privi dei previsti requisiti di sicurezza e igiene, mettendo loro a disposizione alloggi in precarie condizioni igieniche, ricavati all’interno di un’abitazione attigua al laboratorio, così favorendo anche l’immigrazione clandestina dei 2 lavoratori pakistani irregolari sul territorio nazionale.

E’ stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, a seguito dell’accertato impiego di 20 lavoratori identificati, tutti non in regola con le procedure di assunzione e di constatate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Comminate sanzioni amministrative per complessivi Euro 78.444 e ammende per totali Euro 27.272.

In Asolo, all’interno di un tomaificio e di un laboratorio tessile, procedevano al deferimento in stato di libertà per i reati già citati di tre cittadini di origine cinese, due donne ed un uomo, i quali, in concorso tra loro, violando le clausole contrattuali, risultavano aver impiegato 3 operai pakistani e 2 cittadini cinesi, tutti assunti con contratto “part-time”, regolarmente presenti in territorio nazionale, con retribuzione oraria di Euro 3,20, turni giornalieri di 10 ore, senza diritto ai periodi di riposo settimanale e di ferie, in ambienti di lavoro privi dei regolari requisiti di sicurezza e igiene, mettendo loro a disposizione alloggi in precarie condizioni igieniche, ricavati all’interno di locali dei due laboratori, dove davano ospitalità anche a una terza cittadina cinese, irregolare sul territorio nazionale.

E’ stato applicato anche in questo caso un provvedimento di sospensione di entrambe le attività imprenditoriali, in conseguenza dell’identificazione di 7 lavoratori, dei quali 5 non in regola con le procedure di assunzione e di verificate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi Euro 26.500 e ammende per globali Euro 176.122. Nell’ambito dell’attività, 11 cittadini pakistani sono stati collocati in strutture protette, ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. 286/98.

Al termine delle rituali formalità, gli arrestati sono stati associati presso le case circondariali di Treviso e Venezia (una donna è stata posta agli arresti domiciliari).