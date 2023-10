Trasporto moto: fai da te vs aziendale a confronto

Condividi

Hai acquistato o venduto la tua moto e devi farla arrivare a destinazione? Hai cambiato casa per motivi di studio e di lavoro e devi coprire lunghe distanze? Vorresti fare un po’ di smart working al Sud e vuoi spostare la tua moto in comodità senza accollarti un viaggio pesante e impegnativo? O magari vuoi farti un on the road di una settimana senza bruciarti ore di viaggio? Il trasporto moto è un servizio sempre più richiesto, e come avrai capito può essere applicato a tantissimi settori diversi.

Molte persone, pensando di risparmiare, ipotizzano un trasporto fai da te senza pensare alle possibili conseguenze: dai costi alle difficoltà logistiche, fino alla possibilità di danneggiare il mezzo. Il servizio di trasporto moto professionale è invece decisamente la scelta migliore per poter ottimizzare i costi e avere la certezza di far arrivare la propria due ruote a destinazione senza un graffio!

Trasporto moto: quali sono le possibilità?

Ti sei mai chiesto come potresti trasportare la tua moto da casa a destinazione, indipendentemente che si tratti di un viaggio o un trasferimento? Devi sapere che ci sono diverse opzioni disponibili.

Per molti è una soluzione economica, viene noleggiato un furgone o un rimorchio e posizionata la moto nel vano. Attenzione però: la moto potrebbe muoversi, cadere o rigarsi e nessuno ti risarcirà per questo. Inoltre, il movimento di un mezzo comunque pesante ha necessità di funi e accessori idonei per bloccarla il più possibile. Trasporto con corriere . Ci sono corrieri specializzati che offrono questo servizio, attenzione però perché non sempre si fanno carico dell’imballaggio di cui dovrai occuparti tu stesso.

. Ci sono corrieri specializzati che offrono questo servizio, attenzione però perché non sempre si fanno carico dell’imballaggio di cui dovrai occuparti tu stesso. Trasporto moto professionale. Il trasporto moto professionale è la scelta top per chi desidera muovere in sicurezza la propria moto; puoi scegliere una spedizione dedicata se hai più budget, hai urgenza di consegna o desideri che la tua moto si muova in solitaria, oppure puoi scegliere il servizio in groupage sicuramente più economico ed eco friendly ottimizzando gli spostamenti.

Perché evitare il trasporto fai da te?

Molto probabilmente attirato dal prezzo avrai valutato il trasporto fai da te ma ci sentiamo di sconsigliartelo; gli svantaggi sono tanti a partire dai rischi per la sicurezza e l’incolumità del mezzo che potrebbe riportare danni, dal maggiore impegno necessario che dovrai impiegare tu stesso nel trasporto e dai costi aggiuntivi di eventuali attrezzature.

Soluzioni fai da te vs professionali: un confronto pratico

Quando si tratta di trasportare la propria moto, la tentazione di optare per una soluzione fai da te può essere forte, soprattutto se si ha una mentalità “bricoleur” o si è abituati a gestire le cose in autonomia. Tuttavia, è essenziale considerare tutti gli aspetti pratici e le sfide che questo comporta.

Innanzitutto, il trasporto fai da te richiede una preparazione adeguata. È necessario avere le attrezzature giuste, come cinghie, coperte protettive e, in alcuni casi, una rampa per caricare la moto sul veicolo. Questo può comportare costi aggiuntivi, senza considerare il tempo e l’energia spesi nella ricerca e nell’acquisto di tali attrezzature.

Inoltre, il rischio di danni è significativamente più alto. Senza l’esperienza e le competenze necessarie, è facile commettere errori durante il carico, il trasporto e lo scarico della moto. Un piccolo errore può causare graffi, ammaccature o danni più gravi alla moto, che potrebbero costare molto di più rispetto al risparmio ottenuto evitando un servizio professionale.

D’altro canto, affidarsi a un servizio professionale garantisce una maggiore tranquillità. Questi servizi hanno l’esperienza, le competenze e le attrezzature necessarie per garantire che la moto venga trasportata in sicurezza e senza danni. Inoltre, tutte le aziende di trasporto moto offrono assicurazioni che coprono eventuali danni o problemi che potrebbero verificarsi durante il trasporto stesso.

In conclusione, mentre la soluzione fai da te potrebbe sembrare più economica inizialmente, i rischi e le potenziali spese aggiuntive la rendono meno conveniente a lungo termine. Se la tua moto è preziosa, sia dal punto di vista economico che emotivo, affidarsi a un servizio professionale è la scelta più saggia.

Quanto costa spedire una moto con un servizio professionale

Il costo del servizio di spedizione moto professionale dipende dall’azienda a cui ti rivolgi, quello che possiamo dirti è che tutti offrono preventivi gratuiti e trasparenti senza brutte sorprese. Il prezzo dipenderà dal chilometraggio, dal peso e dalle dimensioni, dalle eventuali richieste particolari e dalla possibilità o dalla negazione di riunire la tua moto con altri mezzi. Puoi anche pensare di fare richiesta di servizi aggiuntivi come operazioni di carico e scarico dal tuo domicilio alla destinazione, oppure recarti tu stesso in magazzini o centri di spedizioni dove ritirarla, andando a risparmiare un po’ sui costi.