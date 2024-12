Trasnova, Stellantis e i licenziamenti: un futuro incerto per 97 lavoratori

Pubblicità

Trasnova, azienda impegnata nella logistica per il settore automobilistico, ha annunciato il licenziamento collettivo di 97 lavoratori, una notizia che ha scosso il panorama lavorativo italiano. La comunicazione ufficiale è giunta questa mattina, lasciando poco spazio a interpretazioni.

La decisione di Stellantis e il futuro di Trasnova

L’azienda ha dichiarato che, nonostante le speranze di rinnovo dei contratti con Stellantis, la multinazionale ha scelto di non proseguire i rapporti lavorativi dopo il 31 dicembre 2024. Questa decisione ha portato Trasnova a dichiarare un esubero di personale. “Non c’è una soluzione alternativa,” ha affermato la direzione, sottolineando come la cessazione del rapporto contrattuale con Stellantis sia stata una decisione imposta dalle circostanze.

L’appello della politica: stop ai licenziamenti

La vicenda ha attirato l’attenzione della politica, con Elly Schlein, leader del Partito Democratico, che si è schierata al fianco dei lavoratori durante un incontro a Pomigliano d’Arco. “I licenziamenti sono inaccettabili. Questi lavoratori sono il motore del nostro Paese e non possiamo lasciare 400 famiglie senza futuro,” ha dichiarato Schlein. Ha inoltre chiesto che Stellantis assuma le proprie responsabilità e che il Parlamento, attraverso il presidente John Elkann, fornisca risposte chiare sul piano industriale.

Un invito alla responsabilità e al dialogo

Secondo Schlein, il tavolo di confronto tra le parti dovrebbe essere anticipato e Stellantis dovrebbe garantire una prospettiva concreta per i lavoratori coinvolti. La crisi rischia di diventare un simbolo di un sistema che fatica a garantire stabilità e sicurezza occupazionale nel lungo periodo.

Stellantis: dialogo con Trasnova per sostenere i lavoratori

Stellantis si mostra pronta a riaprire il dialogo con la direzione di Trasnova, con l’obiettivo di comprendere come supportare l’azienda in un momento di difficoltà. La notizia arriva in un momento cruciale per i dipendenti di Trasnova, direttamente colpiti dalla fine del contratto con il colosso automobilistico.

L’impatto della fine del contratto con Stellantis

La cessazione del rapporto contrattuale tra Stellantis e Trasnova ha generato significative preoccupazioni, soprattutto per i lavoratori. L’azienda automobilistica, consapevole delle conseguenze sociali ed economiche della decisione, ha dichiarato la propria disponibilità a cercare soluzioni che possano mitigare gli effetti negativi.

Un nuovo incontro per trovare soluzioni condivise

Stellantis ha confermato la sua partecipazione all’incontro del prossimo 10 dicembre, convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo appuntamento rappresenta un’occasione fondamentale per rinegoziare eventuali accordi e identificare percorsi comuni per il sostegno di Trasnova e dei suoi dipendenti.