TRASFERIMENTI DA MILANO MALPENSA A BELLAGIO

Bellagio, un luogo meraviglioso dove sembra che il tempo si sia eternamente fermato. Spesso si ha l’impressione di raggiungere un’ isola paradisiaca.

Vi perderete tra i caratteristici vicoli acciottolati e sulle scalinate in pietra, immergendovi in un panorama che sembra allontanarsi da qualsiasi traccia di civiltà.

La distanza tra Milano e Bellagio è di 58 km. La distanza stradale è invece di 73.6 km. Gli aeroporti più vicini a Bellagio sono quelli di Milano Malpensa e di Milano Linate. Tutti e due si trovano approssimativamente a 90 minuti in auto da Bellagio, ma il traffico, i lavori stradali e le strade notoriamente strette potrebbero allungare la durata del viaggio fino a ben a due ore. L’aeroporto di Milano Malpensa è l’unico che dispone di un collegamento ferroviario diretto (il Malpensa Express), in grado di portarvi alla Stazione di Cadorna o alla Stazione di Milano Centrale in 40 o 50 minuti.

Arrivare a Bellagio è estremamente facile! Sono necessarie circa 2 ore per arrivare da Milano a Bellagio (compresi i trasferimenti). Esistono numerosi modi per raggiungere il comune italiano: scopri le soluzioni di trasporto più rapide e convenienti elencate di seguito!

AUTO

L’auto è sicuramente la soluzione più economica per raggiungere Bellagio da Milano: costa dai 9€ ai 14€ e si impiega circa un’ora ad arrivare (indicativamente).

Girare in auto vi permetterà di godere di una maggiore flessibilità negli spostamenti e nel visitare posti fuori mano. Se avete intenzione di arrivare a Bellagio in auto, è conveniente prendere la strada che costeggia il lago da Como o da Lecco. Potrete inoltre optare per un’altra strada: quella di montagna che sale su per la Dorsale del Triangolo Lariano, la quale vi offrirà delle viste a dir poco spettacolari.

NCC

Guidare sul Lago di Como non è da tutti. La strada che costeggia il Lago di Como è lunga oltre 160 km. Le strade sono strette causa dei ripidi pendii che giungono fino alle sponde del lago e lasciano poco spazio al transito dei veicoli. Aggiungendo motociclisti e conducenti d’autobus del posto spericolati e turisti smarriti, potete farvi facilmente un’idea di cosa vi potrebbe aspettare. Usufruire del servizio di NCC è di sicuro la soluzione più rapida e confortevole per arrivare dall’aeroporto di Milano Malpensa a Bellagio.

Le auto, a differenza dei taxi, non sono disponibili su piazza o su una postazione pubblica: sono prenotabili su internet, un sito molto rinominato ed affidabile è Milan Airport transfers. l’NCC si può prenotare in anticipo concordando una tariffa al momento della prenotazione: il prezzo viene comunicato anticipatamente al cliente e non può subire la benché minima variazione (magari dovuta alle condizioni del traffico o al numero di persone a bordo e di bagagli al seguito). Si può pagare inoltre online o direttamente in cash o carta di credito al conducente il giorno del trasferimento.

Lasciando che siano i professionisti ad occuparsi della guida, avrete la possibilità di restare comodamente seduti in totale comfort e di godervi il panorama senza alcuno stress.

TRENO

Bellagio non dispone di una stazione ferroviaria propria dunque non è possibile raggiungere l’isola con un collegamento ferroviario diretto. I treni da Milano Centrale alla Stazione di Como impiegano circa 40 minuti e la frequenza è di un treno ogni ora. Il treno della tratta Milano Centrale – Varenna, disponibile ogni due ore e che impiega un’ora circa, è quello che vi porterà più vicino a Bellagio. Esiste anche un treno diretto da Lugano a Como e che impiega solamente 30 minuti per raggiungere la destinazione. Potete consultare l’orario dei treni e acquistare i biglietti direttamente online sul sito di Trenord o Trenitalia.