Trapani verso il riconoscimento come città creativa della gastronomia Unesco

Il percorso di candidatura di trapani a città creativa unesco

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando intensamente alla candidatura di Trapani e del suo territorio come città creativa della gastronomia Unesco. Entro il 31 gennaio 2025, la candidatura sarà ufficializzata, mentre la decisione finale verrà presa a marzo 2025 a Parigi. Questo ambizioso progetto mira a valorizzare le eccellenze gastronomiche locali e rafforzare il legame tra cultura e turismo.

Gli studenti del liceo artistico protagonisti del logo

Un elemento centrale della candidatura è la creazione di un logo rappresentativo, affidata agli studenti del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Trapani. I giovani creativi delle classi IV e V stanno lavorando con passione per ideare un brand che racconti l’identità gastronomica del territorio. Questo logo sarà presentato a Parigi come simbolo della candidatura.

Incontri e tappe fondamentali del progetto

A dicembre, il Distretto Turistico presenterà il dossier e le linee guida a istituzioni, operatori turistici e cittadini. Entro fine anno, la presidente Rosalia D’Alì condividerà la candidatura con la Commissione nazionale italiana Unesco. Tra gennaio e marzo 2025, saranno avviati gli incontri con altre città creative e, in caso di selezione positiva, il dossier sarà inviato direttamente all’Unesco.

Dichiarazioni di supporto e entusiasmo

Rosalia D’Alì ha sottolineato come l’anticipo della scadenza non abbia frenato il progetto, frutto di mesi di lavoro con operatori e comunità locali. Cristiano Casa, consulente per la candidatura, ha evidenziato il grande entusiasmo riscontrato e l’importanza del riconoscimento per lo sviluppo turistico e la valorizzazione della creatività in tavola.

