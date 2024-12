Transito senza visto per 240 ore all’aeroporto Wuxi Shuofang: un’opportunità unica per i viaggiatori

Wuxi Shuofang accoglie la nuova politica di transito senza visto per 240 ore in Cina, agevolando turismo e affari.

Transito senza visto per 240 ore all’aeroporto Wuxi Shuofang: un’opportunità unica per...

Un’importante novità per i viaggiatori internazionali

L’aeroporto Wuxi Shuofang, situato nella dinamica città di Wuxi, è stato designato come uno dei nuovi porti di ingresso per la politica di transito senza visto in Cina. Grazie all’estensione a 240 ore del periodo di permanenza consentito agli stranieri in transito, Wuxi diventa una destinazione strategica per chi desidera esplorare il Paese senza i vincoli del visto.

Questa iniziativa, annunciata dalla National Immigration Administration of China, fa parte di un progetto più ampio che mira a facilitare il movimento internazionale. Oltre a Wuxi, sono stati aggiunti altri 21 porti per questa politica, garantendo maggiore accessibilità al territorio cinese.

Un hub in espansione con connessioni strategiche

Con otto rotte internazionali attive verso città come Osaka, Singapore e Bangkok, l’aeroporto di Wuxi è al centro di un’importante espansione. Ogni giorno, una media di 22 voli internazionali collega la città a destinazioni chiave in Asia, posizionandola come un hub di rilevanza globale.

Nel 2024, la Wuxi Immigration Inspection Station ha registrato oltre 820.000 passeggeri internazionali, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Tra questi, più di 10.000 stranieri hanno beneficiato della politica di transito senza visto, utilizzando Wuxi come punto di accesso per turismo e visite familiari.

Servizi innovativi per una migliore accoglienza

Wuxi ha introdotto una serie di misure per rendere il soggiorno degli stranieri più semplice e piacevole. Tra le principali novità:

Adeguamenti tecnici alle strutture aeroportuali per gestire in modo efficiente i flussi di passeggeri.

Creazione di centri servizi dedicati ai viaggiatori internazionali, offrendo supporto per prenotazioni, schede SIM e pagamenti mobili.

dedicati ai viaggiatori internazionali, offrendo supporto per prenotazioni, schede SIM e pagamenti mobili. Campagne di sensibilizzazione sulla politica di transito senza visto, promosse in più lingue e tramite collaborazioni con imprese e agenzie di viaggio.

Queste iniziative si inseriscono nelle “Dieci misure per agevolare l’ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri”, rafforzando il ruolo di Wuxi come città ospitale e innovativa.

Un’occasione da non perdere

Il transito senza visto per 240 ore rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare Wuxi e le sue attrazioni, come i suggestivi giardini classici e il lago Taihu. Con servizi dedicati e una posizione strategica, la città diventa una meta ideale per chi desidera vivere un’esperienza unica in Cina.

