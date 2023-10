Tragedia sul Lavoro a Guastalla: Operaio di 68 Anni Perde la Vita in un Incidente

Condividi

Un nuovo incidente mortale sul lavoro ha scosso la comunità lavorativa. Un operaio di 68 anni ha tragicamente perso la vita quando è stato schiacciato da una ruspa nell’area delle cave dell’azienda Bacchi, situata nella rigogliosa regione della Bassa Reggiana, nelle vicinanze del fiume Po a Guastalla.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo si trovava vicino al suo camion, attendendo che venisse caricato di sabbia da un’altra ruspa, operata da un collega. Purtroppo, sembra che il collega non si sia accorto della presenza del 68enne, causando così l’incidente tragico. La vittima ha perso la vita quasi immediatamente, e nonostante gli sforzi dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato infruttuoso.

Questa tragica perdita rappresenta un ennesimo monito sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sottolinea la necessità di misure più rigorose per prevenire simili tragedie in futuro. La comunità lavorativa esprime le più sincere condoglianze alla famiglia dell’operaio e spera che questa tragedia possa portare a una maggiore consapevolezza e impegno per garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.