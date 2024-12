Tragedia ad Altedo: omicidio-suicidio scuote la comunità

Pubblicità

Una tragedia familiare sconvolge Altedo

Una tragica vicenda ha colpito la piccola comunità di Altedo, in provincia di Bologna. Un uomo di 71 anni ha ucciso la moglie di 54 anni sparandole con una pistola, per poi togliersi la vita utilizzando la stessa arma. I fatti si sono consumati all’interno della loro abitazione, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si tratta di un omicidio-suicidio, una drammatica dinamica che sembra trovare conferma nelle prime indagini. La pistola utilizzata, regolarmente detenuta dall’uomo, è stata trovata accanto ai due corpi senza vita. Al momento, non si segnalano tracce di altre persone coinvolte o segni di effrazione.

La scoperta del dramma

A dare l’allarme è stata un’infermiera che da tempo assisteva la donna, da quanto si apprende affetta da problemi di salute. Giunta all’abitazione per il consueto appuntamento, la donna ha trovato la porta socchiusa. Entrata in casa, ha fatto la macabra scoperta: i due corpi senza vita. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per i coniugi non c’era ormai nulla da fare.

Le reazioni della comunità

La tragedia ha lasciato un segno profondo tra i vicini e gli amici della coppia. Secondo alcune testimonianze, i due erano conosciuti come persone riservate e non avevano mai dato segni di particolari conflitti. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire i dettagli della vicenda e comprendere le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo.

