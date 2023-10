Tragedia ad Alessandria (Egitto): Uccisi due turisti israeliani e una guida egiziana

Condividi

Nel cuore di Alessandria, in Egitto, una tragedia ha scosso la comunità internazionale mentre due turisti israeliani e la loro guida egiziana sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco. Gli eventi hanno avuto luogo nei pressi del santuario di Aumd al-Sawari, dove la tranquillità è stata spezzata dalla tragica sparatoria. Ecco i dettagli di questa dolorosa vicenda.

Le Vittime: Due Turisti Israeli e Una Guida Egiziana

La giornata di turismo ad Alessandria si è trasformata in una tragedia quando due turisti israeliani sono stati uccisi in un incidente apparentemente casuale. I nomi delle vittime non sono stati resi pubblici al momento della stesura di questo articolo, ma le autorità israeliane sono in contatto con le famiglie colpite.

Inoltre, la guida egiziana che accompagnava i turisti è stata uccisa nel tragico episodio. La sua identità e la sua storia personale sono attualmente al centro delle indagini in corso.

Il Presunto Autore degli Spari

Secondo quanto riferito dall’emittente egiziana Extra news, l’autore degli spari sembra essere un agente di polizia in servizio nella zona del santuario Aumd al-Sawari. Le motivazioni dietro questo atto di violenza rimangono oscure, e le indagini sono in corso per stabilire cosa abbia scatenato questa tragica sparatoria.

La Conferma da Parte di Israele

Israele ha confermato la notizia, esprimendo il suo cordoglio per le vittime e le loro famiglie. È stato anche riferito che un terzo turista israeliano è rimasto ferito in modo lieve durante l’incidente. L’identità del ferito non è stata resa pubblica, ma è stato assistito e sta ricevendo cure mediche appropriate.

L’Arresto del Poliziotto

Nelle prime ore dopo l’incidente, il poliziotto ritenuto responsabile degli spari è stato arrestato dalle autorità egiziane. La sua detenzione segna l’inizio di un’indagine dettagliata sulla tragedia allo scopo di determinare il movente e la dinamica dell’atto.

In un momento in cui le relazioni internazionali sono già tese, questo incidente suscita preoccupazione sia in Egitto che in Israele. Le autorità di entrambi i paesi stanno collaborando per affrontare la situazione in modo adeguato e per garantire che si faccia chiarezza sugli eventi.