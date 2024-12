Tra terra e cielo: il passato industriale di Catania in mostra

Pubblicità

Dal 21 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, gli spazi espositivi di Casa Vaccarini a Catania ospiteranno la mostra fotografica “Tra terra e cielo. Le ciminiere di Catania tra sviluppo urbanistico, storia, economia e cultura”. Curata dalla fotografa Emanuela Minaldi, l’esposizione propone un viaggio visivo nell’area industriale dismessa delle Ciminiere, testimone del passato economico e sociale della città.

La mostra, patrocinata da enti di rilievo come la Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Catania e l’Istituto Nazionale di Architettura, si configura come un progetto culturale di ampio respiro. Oltre agli scatti contemporanei che immortalano il fascino decadente di capannoni, muri sbrecciati e ciminiere, il percorso espositivo include documenti storici, mappe catastali e piani regolatori. Si evidenzia così l’importanza dell’area tra Ottocento e Novecento, quando Catania era nota come la “Milano del Sud”, per la sua vivace attività industriale legata all’estrazione e al commercio dello zolfo.

Gli spazi vuoti e le geometrie suggestive catturate da Emanuela Minaldi rappresentano non solo un tributo al passato, ma anche uno stimolo a riflettere sul futuro di queste aree. La mostra si conclude con uno studio di riqualificazione redatto dall’architetto Giacomo Leone, che propone una nuova vita per l’ex area industriale.

L’evento non è solo un’occasione per riscoprire la memoria industriale di Catania, ma anche un punto di partenza per un progetto ambizioso: la creazione di un centro interpretativo dedicato al passato industriale della città. Con questa visione, la mostra aspira ad arricchire l’offerta culturale e turistica del polo delle Ciminiere, trasformandolo in un simbolo della rigenerazione urbana.

