TORNA LA GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA

Il 10 ottobre check-up gratuiti e gazebo in Piemonte

Torna anche per il 2019 la Giornata Mondiale della Vista, l’iniziativa organizzata dalla IAPB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per promuovere la prevenzione delle patologie della vista.

Il prossimo 10 ottobre in molte città italiane sono previsti distribuzione di materiale informativo, incontri divulgativi e visite oculistiche gratuite, all’insegna dello slogan “Guarda che è importante”.

“La vista è un bene prezioso che va preservato – ricorda il presidente di UICI Piemonte, Adriano Gilberti –. Nel mondo ci sono 25 milioni di ciechi totali e quasi 230 milioni di ipovedenti. Solo in Italia i ciechi sono 362mila, un dato che ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione”.

La Giornata Mondiale della Vista si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e prevede numerosi eventi anche in Piemonte. Ecco le iniziative in programma nelle varie province.



ALESSANDRIA

– dalle ore 8:30 alle 13 visite gratuite con l’unità mobile oftalmica nel piazzale dello Studio Radiologico Cento Cannoni, in Via del Legno 9

– screening della vista su prenotazione al centro ipovisione dalle ore 8:30 alle 12:30. Per info contattare UICI Alessandria

– distribuzione di materiale informativo in Corso Roma e Piazzetta della Lega (il giorno precedente, 9 ottobre)

ASTI

– distribuzione di opuscoli informativi presso il piazzale dell’ ospedale, le farmacie e gli studi medici

– alle ore 10 conferenza del dott. Salvatore Giambrone su “Inquinamento luminoso da fonti elettroniche ed effetti sulla vista” all’Università di Astiss, in Piazzale De Andrè

– dalle ore 8:30 alle 12:30 screening gratuito per ultrasessantenni grazie alla collaborazione del dott. Giancarlo Dapavo e della sua equipe (evento su prenotazione telefonando al numero 334/124.14.11 nelle giornate del 7-8-9 ottobre dalle ore 13 alle 15).

BIELLA

– dalle ore 9 alle ore 15 distribuzione di materiale informativo e visite di prevenzione con l’unità mobile oftalmica, in Piazza Unità d’Italia, davanti alla sede della Provincia di Biella e nelle vie pedonali del centro città

CUNEO

– dalle ore 9 alle 12 distribuzione di materiale informativo nel gazebo IAPB allestito in Corso Dante lato Stura

NOVARA

– distribuzione di materiale informativo in centro città e nei locali dell’Istituto Comprensivo “Duca d’Aosta” di Novara, in collaborazione con gli studenti

TORINO

– dalle ore 10 alle 18, screening gratuito della pressione oculare e distribuzione di materiale informativo in Piazza Castello (di fronte a Via Accademia delle Scienze)

VERCELLI

– screening della vista gratuiti nel Centro di Riabilitazione Visiva, in Via Dante 71, previa prenotazione da effettuarsi entro il 9 ottobre telefonando ai numeri 0161/25.35.39 (il lunedì dalle ore 9 alle 12) e 0161/54.212 (il mercoledì dalle ore 14 alle 16:30)

– alle ore 12, nel Centro di Riabilitazione Visiva, incontro divulgativo sulle patologie retiniche, tenuto dal dott. Vittorio Germinetti, Direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’ASL di Vercelli

– distribuzione di materiale informativo e gadget nel gazebo allestito in Corso Libertà angolo Via Veneto, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.