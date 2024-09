Torino e il cibo: guida ai migliori street food e mercati cittadini

By

Torino rientra tra le città più gettonate dai più giovani. In molti, infatti, decidono di trasferirsi nel capoluogo piemontese per iscriversi all’università oppure per trovare un impiego stabile e tuffarsi così nel mondo del lavoro.

Questa città, infatti, può vantare non solo un florido tessuto economico, caratterizzato da svariate imprese e società che sono costantemente alla ricerca di personale, ma anche svariate università prestigiose che ogni anno attirano studenti provenienti da ogni dove.

Ciò significa che potrebbe non essere semplice trovare stanze o case in affitto per studenti a Torino . Tuttavia, con un po’ di impegno e utilizzando i giusti canali è ancora possibile trovare varie soluzioni a un prezzo accessibile.

Lo street food di Torino

Dopo aver trovato la stanza in affitto studenti Torino più adatta alle proprie esigenze è bene informarsi sulla cultura gastronomica della città in modo da sapere cosa degustare una volta trasferiti. Ebbene, Torino è rinomata per la sua ricca tradizione culinaria che è possibile ritrovare nei piatti proposti dai numerosi ristoranti della città.

Negli ultimi anni, però, il panorama culinario torinese ha visto l’emergere di una nuova tendenza: lo street food. Sempre più locali offrono cibo di strada, permettendo a chiunque di esplorare sapori nuovi in modo informale. Questi punti di ristoro propongono una vasta gamma di opzioni, dai classici della tradizione piemontese reinterpretati in chiave moderna, a specialità internazionali.

Tra i migliori street food di Torino è possibile citare la Gofreria Piemonteisa eil Trapizzino, in cui è possibile gustare delle ottime specialità locali, o anche il Bigoi Past Food, un locale che fonde tradizione e modernità.

I mercati gastronomici di Torino

La città della mole è ricca di mercati gastronomici dove è possibile vivere l’atmosfera torinese e assaggiare i piatti tipici della cucina della città. Uno dei più conosciuti e apprezzati dai torinesi (e non solo) si trova a Porta Palazzo, situato in Piazza della Repubblica, e ospita il mercato all’aperto più grande d’Europa. Questo luogo è un caleidoscopio di colori e aromi, con bancarelle che offrono una vasta gamma di prodotti freschi, della frutta e verdura locali a specialità gastronomiche come formaggi, salumi e dolci. L’atmosfera è vivace e affollata, con il vociare allegro di venditori e clienti che riempie l’aria.

Un altro mercato imperdibile è quello di Nanni, situato nel cuore del borgo San Paolo, che anima ogni giorno la via Dante di Nanni con diverse bancarelle alimentari. Dal lunedì al sabato, la Chiesa di San Bernardino da Siena fa da suggestivo sfondo a questo mercato, dove è possibile acquistare una ricca varietà di prodotti freschi e specialità locali, dalle verdure di stagione ai formaggi, dai salumi ai dolci artigianali.

È possibile citare, poi, il Mercato Centrale, che permette di immergersi in un vero e proprio viaggio tra gli artigiani del gusto. Provenienti da ogni angolo d’Italia, questi maestri del cibo portano con sé tutta la loro esperienza e passione, offrendo una vasta gamma di prodotti e sapori autentici. Ogni stand rappresenta un piccolo angolo di eccellenza culinaria e permette di gustare i piatti tipici regionali senza muoversi da Torino.