Tommaso Cesana, in radio Nero

Pubblicità

Condividi

Dal 6 settembre sarà in rotazione radiofonica “Nero”, il nuovo singolo di Tommaso Cesana disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 agosto.

Pubblicità

“Nero” è un brano scritto di getto qualche mese fa e nasce dall’ispirazione di una storia ai suoi inizi. Le scogliere verdi dell’Irlanda (luogo in cui è stato scritto il pezzo) fanno da cornice alla storia che si allontana sempre di più dal nero che viene raccontato nella canzone.

Il progetto è seguito dal’A&R Massimo Guidi per la Label M&G Music

Ascolta il brano

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Guance rosse moulin rouge, facciamo invidia al cielo coni suoi tramonti lassù”.

Biografia

Tommaso Cesana ha iniziato a fare musica molto giovane, scrivendo i primi testi all’età di 12 anni.

Seguito artisticamente da Massimo Guidi che anche è il suo talent scout e vocal coach, a soli 14 inizia a produrre i primi arrangiamenti per i suoi pezzi, passando dall’inglese all’italiano .

A 16 anni viene invitato da Radio Company per cantare al loro evento a Padova davanti a 70.000 persone.

Tommaso entra nella scuola di Amici 21, nella squadra di Lorella Cuccarini, pronto a realizzare il suo grande sogno di diventare un cantante professionista.

All’interno del talent show televisivo pubblica due inediti “Solo per Paura” e “Catene”, entrati entrambi nel Top Chart di Apple Music e Spotify.

Dopo l’esperienza ad Amici Tommaso continua a scrivere nuove canzoni.

Nell’estate 2022 esce “Dimenticarmi di te” che entra nelle più importanti playlist di Spotify e Apple Music.

Nel 2023 esce il brano “Semaforo rosso”.

“Nero” è il nuovo singolo di Tommaso Cesana disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 agosto 2024 e in rotazione radiofonica dal 6 settembre.