“Together We Rise” è il disco d’esordio dei Trame

Da martedì 3 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “TOGETHER WE RISE” (Overdub Recordings), il primo album dei TRAME. La band con il brano inedito “Hyper Opportunity” firma la colonna sonora ufficiale del TODAYS Festival 2024.

“Together We Rise” è un album che fonde elementi di post-rock, elettronica e ambient, legati da un unico filo conduttore: portare l’ascoltatore in un viaggio emotivo e riflessivo. È un invito a trovare forza nelle connessioni autentiche e ad elevare insieme lo spirito collettivo.

Ogni canzone esplora un aspetto diverso della collettività e della resilienza. Dall’esplorazione temporale di “Are Here” alla malinconica introspezione di “Letters”, dall’inno alla solidarietà di “Together We Rise” alla suggestiva atmosfera di “Northern Lights”, il disco cattura la bellezza della diversità e della connessione umana. Brani come “Plumes” e “Brother Auto Million” rappresentano la leggerezza e la complessità delle relazioni, mentre “The Light, The Dark and The Dusty” e “Flames” esplorano la dualità e la resilienza di fronte alle avversità.

Spiega la band a proposito del disco: «Ecco “Together We Rise”, il nostro primo album pubblicato con Overdub Recordings. Abbiamo fuso post-rock, elettronica e ambient per creare un album che riflette le nostre radici musicali e il mondo contemporaneo. Con ogni traccia, desideriamo condurre chi ascolta in un autentico viaggio emozionale».

TRACKLIST:

1 – Are Here

2 – Letters

3 – Together we rise

4 – Northern Lights

5 – Plumes

6 – Brother Auto Million

7 – The light, the dark and the dusty

8 – Flames

Biografia

Trame è una band italiana che fonde post-rock, ambient ed elettronica. Composta da Andrea D’Amico aka Mozo al pianoforte e sintetizzatori e Gianluca Catalani alla batteria e drum machine, la band nasce nel 2021.

Andrea ha fatto parte di diverse band e ha suonato e collaborato con diversi artisti, tra cui Meganoidi e Banco del Mutuo Soccorso.

Nel 2021, con il nome Mozo pubblica il suo primo EP “GLOWS”.

Gianluca ha collaborato con Sevenlowdown, Molotoy,Bernardo Bertolucci (colonna sonora per il corto “Ten Minutes Order The Cello”), Rovescio della Medaglia e numerosi altri.Oltre ad essere stato insegnante e turnista stabile presso lo studio Moon Voice/Eurock di Roma e presso il Synthesis Recording Studio di Roma dal 2016 è in pianta stabile con la storica band metal-elecro-industrial romana ABORYM.

Nel 2022 con l’etichetta Sounzone Trame realizza colonne sonore per il cortometraggio “The Pandas Syndrome”, e per la docuserie “ll caso Alex Schwazer” su Netflix. Nel 2023 realizza due brani per la colonna sonora “Le città del futuro” su Raiplay.

Dopo l’uscita dell’omonimo singolo, “Together we rise” è il disco d’esordio dei Trame pubblicato da Overdub Recordings e distribuito via Virgin Music/UNIVERSAL, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 3 settembre 2024.

Instagram | Facebook