Tocci e Fatay opening act RDS Summer Tour a Palmi

Tocci e Fatay, allievi della RC Voce Produzione, si esibiranno sul palco dell’RDS Summer Tour durante il contest “Il palco è tuo”, il 19 e il 20 luglio 2024 a Palmi, in Piazza Primo Maggio.

Venerdì 19 luglio, il giovane cantautore cosentino Tocci presenterà live il suo inedito “Guarda fuori piove” e una cover in chiave punk rock di “Love Yourself” di Justin Bieber. Sabato 20 luglio, sarà il turno della giovane cantautrice lametina Fatay, che eseguirà il suo primo singolo “Una notte ancora” e una cover modernizzata di “Le mille bolle blu” di Mina.

La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale che vanta da oltre dieci anni una presenza importante su tutto il territorio nazionale e si configura sicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. A guidare la scuola ci sono due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro.

Cecilia Cesario, cantautrice, musicoterapeuta, vocal coach ad Amici di Maria De Filippi e ad Amici di Maria De Filippi Celebrities e protagonista di svariati tour internazionali.

Sito Web RC Voce e Produzione |Instagram | Instagram Cecilia Cesario |Instagram Rosario Canale

Biografia

Tocci è il nome d’arte, nonché il nuovo progetto discografico del giovane cantautore cosentino Franco Tocci, classe ’03, appassionato alla musica dall’età di 5 anni. Nel 2018 intraprende gli studi di Canto Pop/Rock e Chitarra Pop/Rock presso il Conservatorio Statale Di Musica Stanislao Giacomantonio. Ad oggi decide di intraprendere un nuovo percorso artistico, con consapevolezza e dedizione, portando avanti un progetto discografico con delle sonorità che nascono da una originale miscela tra il pop, il punk/rock ed il rap. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Instagram | TikTok

Biografia

Ilaria Tucci, in arte ‘Fatay’ cantautrice classe 2000, si innamora della musica all’età di 8 anni quando con l’appoggio dei genitori decide di prendere lezioni di pianoforte, a 11 anni si accorge del fatto che cantare nella sua cameretta quando è sola le dà conforto specialmente nei momenti di tristezza o di paura e realizza che la fa sentire sicura di se stessa e compresa. Vuole avvicinarsi sempre di più a queste sensazioni e decide di prendere lezioni di canto pop, frequenta successivamente il liceo musicale della sua città dove continua gli studi di pianoforte e comincia quelli di flauto traverso senza mai però allontanarsi dal canto. Si avvicina alla scrittura quando i suoi problemi personali la spingono a prendere carta e penna e buttare giù tutte le sue paure, ansie e incertezze realizzando che così facendo si sente meno sola. Inizia il suo percorso artistico come “Fatay” quando i suoi amici e insegnanti affettuosamente la definiscono una fatina per via dei suoi modi di fare dolci e la sua genuinità.

L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Instagram | TikTok