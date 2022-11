The WineHunter Award Platinum 2022: proclamati i vincitori wine, food-spirits-beer

Proclamati ieri sera al Teatro Puccini di Merano, in occasione della serata di inaugurazione del 31° Merano WineFestival, i nomi dei 28 vincitori del riconoscimento The WineHunter Award Platinum della categoria Wines e i 32 della categoria Food – Spirits – Beer, più 3 speciali premi alla sezione Wine Georgia.

Merano (BZ), 6 novembre 2022 – Dopo un anno dedicato alla selezione e alla ricerca delle migliori eccellenze vitivinicole e culinarie italiane e la pubblicazione della guida The WineHunter Award, ieri il WineHunter Helmuth Köcher, ha assegnato il massimo riconoscimento, The WineHunter Award Platinum, ai vincitori delle categorie Wine, Food – Spirits – Beer e Wine Georgia. Per farlo ha scelto la serata ufficiale di inaugurazione della 31^ edizione del Merano WineFestival, nella suggestiva location del Teatro Puccini di Merano.

Ecco l’elenco completo dei premiati, in via eccezionale da Gerry Scotti sul palco con loro, con The WineHunter Award Platinum:

CATEGORIA WINE



Fattoria La Valentina

2019 Bellovedere Montepulciano D’abruzzo Terra dei Vestini Riserva DOC

Schreckbichl – Colterenzio

2020 Lafóa Alto Adige / Südtirol Chardonnay DOC

Nals Margreid

2018 Nama Alto Adige / Südtirol Cuvée Gran selezione DOC

Kellerei St. Michael-Eppan

2017 Appius Alto Adige / Südtirol DOC

Galardi

2020 Terra Di Lavoro Campania IGP

Quintodecimo

2017 Vigna Grande Cerzito Taurasi TAURASI RISERVA DOCG Riserva DOCG

Bersi Serlini

2016 Cuvee N.4 Franciacorta Millesimato Brut DOCG

Umani Ronchi

2018 Campo San Giorgio Conero Riserva DOCG

Domenico Clerico

2018 Ginestra Ciabot Mentin Barolo DOCG

Braida Di Giacomo Bologna

2018 Bricco Dell’Uccellone Barbera D’asti DOCG

Vajra

2018 Bricco Delle Viole Barolo DOCG

Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi Di Gresy

2017 Gaiun Martinenga Barbaresco DOCG

Gianfranco Fino Viticoltore

2020 Es Salento Primitivo IGT

Antonella Corda

2019 Antonella Corda Cannonau Di Sardegna Riserva DOC

Cantina Santadi

2017 Terre Brune Carignano Del Sulcis Superiore DOC

Hauner Carlo

2019 Malvasia Delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner Riserva DOC

Duemani

2019 Suisassi Costa Toscana IGP

Collazzi

2019 Ferro Toscana IGT

Vecchie Terre Di Montefili

2018 Anfiteatro Toscana IGT

Il Marroneto

2017 Selezione Madonna Delle Grazie Brunello Di Montalcino Classico DOCG

Tenuta Luce

2019 Luce Toscana Rosso IGT

Maso Martis

2018 Rosè Trento Millesimato Extra brut DOC

Antonelli San Marco

2016 Montefalco Sagrantino Passito DOCG

Rosset Terroir

2020 Chardonnay 770 Valle D’Aosta DOC

Carlo Ferragù

2018 Valpolicella Superiore DOP

Tenuta Sant’Antonio

2012 Lilium Est Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG

Kellerei Terlan

2009 Rarity Alto Adige / Südtirol DOC

Letrari

2011 976 Riserva Del Fondatore Trento Riserva Brut DOC



FOOD – SPIRITS – BEER



Interbrau

Abbaye De Malonne – Bière Brut Calvados

Selezione Baladin

Xyauyù Kentucky

Acetaia Sereni

Mioaceto Sigillo Oro

Ursini

Piparolo Con Mousse Di Baccalà

Frantoio Di Sant’Agata D’Oneglia Di Mela

Carciofi All’Arancia

Si.gi.

Pera Coscia Marinata

Adelia Di Fant

Le Praline Pascot “Le Origini”

Mencarelli – Cocoa Passion

Crema Spalmabile Al Pistacchio

I Peccatucci Di Mamma Andrea

Extra Di Arance

Azienda Agricola Rossoraro

Miele Millefiori E Zafferano

La Fabbrica Del Panforte

Panforte Di Siena IGP Margherita

Black Sheep Pasticceria Di Alta Qualità Bio, Raw E Vegan

Purple Breath

Scarpato

Panettone Alto Al Pistacchio Salato Con “Pistacchio Verde Di Bronte DOP”

Il Fienile

Schiena D’Asino Giovane

Caseificio Tosi

Formaggio Gorgonzola DOP Piccante

Luigi Guffanti 1876

Capra Rocchino Guffanti A Latte Crudo

Up Stream Italiana

Up.5 – I Trancetti Di Salmone Affumicato

Pregio

Pregio DOP “Colline Salernitane” Biologico

Frantoio Antica Tuscia Battaglini

Olio Extra Vergine D’Oliva Vigoroso Bottiglia Oro

Accademia Olearia

Gran Riserva Giuseppe Fois Fruttato Verde

La Campofilone

Maccheroncini Di Campofilone IGP

Mastro Sapore

Calamarata Rigata – Filiera 100% Puglia

Damonte Natural

Gnocchi Senatore Cappelli

Salumi Tomeo

Guanciale Al Pepe Nero

Salumificio Gianferrari

Canossello – Culatta Di Canossa

Ma! Officina Gastronomica

Brisaola Di Controfiletto

Fratelli Corrà

Salamino Di Cervo Con Mirtillo Nero

Mirto Sannai

Mirto Di Bacche E Foglie

Alma De Lux – Spirits For Soul

Liquore Al Pomodorino Del Piennolo

Nonino Distillatori

ùE® Acquavite D’Uva Nonino Riserva 5 Years Anniversary

Glep Beverages

Gin Fulmine London Dry

Silvio Carta

Amaro Estremista



WINE GEORGIA



Kakhuri Gvinis Marani

2020 Kisi Kakheti

Wine Company Orshimo Ltd – Wine Anbani

2019 Rkatsiteli Kakheti

Wine Company Shumi Ltd – Iberiuli

2019 Khikhvi Kakheti