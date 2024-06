THE TUSCANS: esce in radio “Disco Umiliani”, il nuovo singolo inedito. Online il video

THE TUSCANS: esce in radio “Disco Umiliani”, il nuovo singolo inedito. Online...

E’ in radio “Disco Umiliani” (Giungla Records), il nuovo singolo dei THE TUSCANS.

Il progetto musicale “THE TUSCANS”, capitanato da Phil Bianchi e Samuele Socci, presenta con entusiasmo il loro ultimo singolo: “DISCO UMILIANI”.

Phil Bianchi, noto YouTuber, cantautore e producer/dj, insieme a Samuele Socci, rinomata guida turistica di Firenze e talentuoso cantautore e scrittore, uniscono le loro passioni e talenti in un’iniziativa che celebra l’eclettica eredità musicale toscana.

Il loro percorso musicale ha inizio nel 2022 con il brano “Non è un like, è l’autostop”, un successo con oltre 240.000 visualizzazioni su YouTube e quasi 100.000 ascolti su Spotify. Il tutto grazie all’ispirazione del famoso giornalista e conduttore radiofonico Igor Righetti, e al supporto di collaboratori artistici rigorosamente toscani.

Il nuovo singolo “DISCO UMILIANI” è un omaggio al leggendario Piero Umiliani, compositore italiano di fama internazionale, noto per le sue iconiche colonne sonore e per il tormentone “Mah-na, Mah-na”. La canzone, ispirata ai successi funky/disco/pop degli anni ’70 e ’80, porta avanti il loro impegno nel diffondere la musica di Umiliani e nel far conoscere il suo contributo all’industria musicale.

Con il benestare e il supporto delle figlie di Piero Umiliani, Elisabetta ed Alessandra, il duo Samuele e Phil, affiancati da Paolo Picchi, conduttore radiofonico/dj, e dai videomaker Federica Baldinotti e Tommaso Checchi, hanno realizzato un omaggio sincero e appassionato al maestro fiorentino.

Guarda il video

Il brano è accompagnato da un videoclip che ci trasporta alla fine degli anni ’70, epoca in cui la disco music dominava, arricchita da elementi robotici e spaziali. Il video omaggia un’epoca leggendaria, piena di vita, danza e colori, ormai scomparsa.

DISCO UMILIANI non è solo una canzone, ma una dichiarazione d’amore per la discomusic e per un’epoca dorata della musica italiana che ha influenzato il panorama mondiale. Attraverso questo brano, THE TUSCANS si impegna a preservare e celebrare il ricco patrimonio musicale italiano, facendo rivivere il fascino e la magia dei tempi passati.

