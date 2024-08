The Kolors con “Karma” al primo posto dell’EarOne Airplay

Pubblicità

Tra nuovi brani e hit già amate dal pubblico, la classifica dell’EarOne Airplay si rinnova di venerdì in venerdì, e per questa settimana riscopriamo un podio con tre brani che sono stati tra i principali protagonisti dell’estate 2024.

In 1ª posizione tornano i The Kolors con “Karma” per la sesta volta dalla sua radio date ad oggi, in 2ª posizione il duo Tananai – Annalisa con “Storie Brevi”, in salita di due posizioni rispetto alla settimana precedente, mentre restano stabili al 3º posto Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba” per la seconda settimana consecutiva.

La più alta nuova entrata della settimana è frutto della collaborazione di due giganti della musica mondiale: “Die With a Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars che danno vita ad una ballad moderna ed emozionante. L’Highest Climber è “Paradiso” de La Rappresentante di Lista, un brano che richiama le sonorità rock degli anni ’90.

Per scoprire la classifica completa e gli artisti più interessanti del momento visita EarOne.

EarOne Airplay Indipendenti

Questa settimana anche l’Airplay Indipendenti è la classifica delle conferme: rimangono invariate le prime tre posizioni, Mark Ambor al 1º posto con “We Belong Together”, Shaboozey con “A Bar Song (Tipsy)” al 2º posto, ed Ultimo in 3ª posizione con “Altrove”, sul podio Indipendenti da 12 settimane consecutive.

Classifiche di Genere e Speciali

Non ci sono dubbi, la classifica Dance ha una sola regina: Sophie And The Giants con “Shut Up And Dance” si conferma al numero uno per la dodicesima settimana consecutiva, facendoci ballare da tutta l’estate. Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido” è, invece, per l’ottava settimana consecutiva al comando della EarOne Airplay Latin.

Ottime performance anche per Anna che con “30º” gradi è ancora una volta leader della classifica Urban, stabili al 1º posto dell’Airplay Rock, gli Offspring con “Make It All Right”.

Il brano internazionale più trasmesso è “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay da ben otto settimane, mentre il comando della classifica EarOne Airplay Tv nella Settimana #34 passa nelle mani di Angelina Mango con la sua “poke melodrama”.

Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest Climbers della settimana sono disponibili su: https://earone.com/charts