“The Art of the Quartet” di Patrizio Destriere, Pierpaolo Principato, Stefano Cantarano e Ettore Fioravanti

“The Art of the Quartet” di Patrizio Destriere, Pierpaolo Principato, Stefano Cantarano...

Da venerdì 13 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “The Art of the Quartet”, il nuovo album di Patrizio Destriere, Pierpaolo Principato, Stefano Cantarano e Ettore Fioravanti per LaPOP.

“The Art of the Quartet” è un album creato da quattro amici, quattro musicisti jazz, quattro maestri del proprio strumento, che si sono riuniti per creare un progetto che vuole rendere omaggio alla formazione simbolica del jazz; la formazione che ha consegnato le pagine più importanti della storia del jazz, ovvero il quartetto jazz. Attraverso la musica presente nel disco, composta dai membri del quartetto, viaggiamo attraverso le infinite possibilità espressive del quartetto jazz. Un disco e un progetto da ascoltare e assaporare nella sua interezza.

Presalva “The Art of the Quartet”: https://lapop.lnk.to/theartofthequartet

Commentano gli artisti a proposito del disco: “Dal quartetto di John Coltrane, passando per Lester Young e Teddy Wilson, al Modern Jazz Quartet, dalle formazioni capitanate da Sonny Stitt, Charlie Parker, Warne Marsh fino ai gruppi di Wayne Shorter, Bob Berg, Michael Brecker per arrivare ai gruppi dei musicisti moderni come Eric Alexander Chris Potter o Joel Frahm: sono tutti esempi di quello che questa formazione, un universo dalle potenzialità infinite: il quartetto jazz. The Art of the Quartet propone una serie di composizioni scritte ed arrangiate da noi quattro, in uno stile di stampo mainstream ma con una grande attenzione all’originalità e alla modernità”.

TRACKLIST:

1.Mr. P.M.

2.Little night walk

3.Armonia perfetta

4.Lockdown

5.Oi’ Ma’

6.Charlie’s Eden

7.MT (Moments of the time)

8.Unconsciousness

9.On the brink

LINE UP:

Patrizio Destriere: saxofoni soprano, alto e tenore

Pierpaolo Principato: piano

Stefano Cantarano: contrabbasso

Ettore Fioravanti: batteria

Biografia

Patrizio Destriere

Saxofonista, compositore ed arrangiatore italiano; si è diplomato in Saxofono, Jazz e Musica Elettronica nei Conservatori di Perugia, Benevento e Latina; successivamente si è laureato in Saxofono ad indirizzo solistico, Musica Jazz e Saxofono Jazz nei Conservatorio di Perugia e Roma sempre con il massimo dei voti.

Nel 2005 risulta vincitore per il ruolo di saxofono soprano e saxofono contralto nella Banda Musicale della Marina Militare Italiana dove tutt’ora svolge la sua attività. Affianca a tale attività la sua carriera artistica che lo vede in qualità di esecutore, compositore, arrangiatore e produttore per più di 20 dischi di cui due sono a suo nome: Portrait of Ennio, the jazz side of Ennio Morricone Patrizio Destriere Quartet (sulle musiche di Ennio Morricone) e The Art of the Quartet dall’omonimo gruppo formato da musicisti importanti come Ettore Fioravanti entrambi editi dalla etichetta LaPop Records.

Musicista poliedrico che si muove a suo agio in diversi contesti musicali che vanno dalla musica classica al jazz, passando per esperienze nella musica pop, nel rock progressive (di cui ha prodotto un disco), fino alla musica contemporanea e alla world music. Virtuoso del proprio strumento (saxofono) di cui suona con abilità il soprano, il contralto, il tenore ed il baritono.

Dedica all’insegnamento una parte importante della sua carriera, convinto dell’importanza della didattica insegnando attualmente all’Accademia di Musica di Roma Capitale, alla Scuola Mad Music e tiente i corsi di perfezionamento estivi presso la Narnia Arts Academy con sede a Narni (TR).

Ha suonato in tantissimi Teatri e sale da concerto italiane e straniere tra le quali: Teatro dell’Opera di Roma, Teatro“San Carlo” di Napoli, Teatro la Fenice di Venezia, “Auditorium Parco della Musica” Roma nelle Sale S.Cecilia, Sala Petrassi e Sala Sinopoli, “Teatro dal Verme” e “Teatro Martinitt” di Milano, “Teatro della Biennale di Venezia”, Teatro Comunale di Adria, Auditorium OGR Torino, Auditorium di Chioggia, Sala Accademica Conservatorio Santa Cecilia in Roma, Auditorium Maxxi di Roma, Casa del Jazz di Roma oltre a tenere concerti nei maggiori Jazz Club italiani e stranieri. Tiene concerti in Italia e all’Estero portando spesso i propri progetti in giro per il mondo. E’ apparso in varie trasmissioni televisive per la Rai e per la Mediaset e molti dei suoi concerti sono stati segnalati dalla critica su giornali nazionali; ha partecipato a festival fra i quali ricordiamo: “XI Congresso Mondiale del Saxofono” Valencia (Spagna), “Benevento Città Spettacolo” (edizioni 1992/93/94/95/96 sotto la guida di Maurizio Costanzo), “Festival di Primavera” Perugia, “Vinestate” Torrecuso (BN), “Musica al Castello” Lauro di Nola (AV), “Tre notti…e più di luna piena” Ceppaloni (BN), “Napoli strit Festival” Napoli, “Lo Sguardo Giramondo del Viaggiatore” Roma, “Festival di Martinafranca” Martinafranca (TA), “Rovereto Festival” Rovereto (TV), “Pertosa Jazz” Pertosa (Sa), “Penombre 0506” Foligno (PG), “Festival verdiano” Parma, Ravenna Festival, Festival di Novi Ligure, Segnali 2014 Perugia, Gaeta Jazz Festival 10, Percorsi Jazz Festival nelle edizioni 2017, 2018, 2019, Jazz per le terre del sisma L’Aquila 2018, Jazz Idea Festival edizioni 2023 e 2024, “Mascagni Festival” Livorno (LI), Suoni Controvento 2024 Umbria, Musica Senza Confini edizioni 2023 e 2024, Ancona Jazz 2024, “Muntaign in Jazz” edizione 2024 ecc.

Dirige il Patrizio Destriere Quartet (formazione Jazzistica con cui ha registrato il disco su musiche di Morricone), The Art of the Quartet con la partecipazione di Pierpaolo Prinicipato, Stefano Cantarano ed Ettore Fioravanti e l’Hammond Experience.

Pierpaolo Principato

Musicista eclettico che si è sempre mosso tra il Jazz acustico, il jazz elettrico, la world music ed il pop suonando nei più prestigiosi Jazz Festival e club nazionali ed internazionali ed in numerosi tours jazz, world e pop. Dal 1988 la trentennale collaborazione con il chitarrista-compositore Francesco Bruno con il quale ha inciso 8 CD e con il batterista Agostino Marangolo con 2 CD all’attivo. Ha inciso numerosi altri CD con altre importanti formazioni jazzistiche. Numerose le tournée italiane ed estere con artisti del mondo della popular music (Richie Havens) e del jazz (con il bassista Richard Bona dei Zawinul Syndicate, Steps Ahead, Pat Metheny Group). Nel 2012 inizia la bellissima collaborazione con la cantante norvegese N. J. Pedersen registrando 3 CD. Ha suonato con moltissimi nomi del Jazz italiano ed internazionale. È Leader di diverse formazioni a proprio nome. Numerosi gli spettacoli e le tournée in ambito teatrale e le partecipazioni a programmi televisivi. All’attività artistica affianca dal 1987 una intensa attività didattica insegnando in istituzioni prestigiose. È docente di Pianoforte Jazz in ruolo presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze. Dal 1996 è docente presso il Saint Louis Music Center dove ricopre il ruolo di responsabile dei dipartimenti di piano jazz, piano pop e di Jazz Harmony. Nel 2021 ha insegnato Pianoforte Jazz ed Armonia Jazz presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila. Dal 2011 al 2016 è stato docente di piano pop presso il Conservatorio di Musica L. Refice di Frosinone. Numerose le partecipazioni in giurie di prestigiosi “Jazz Contest” italiani ed europei.

Stefano Cantarano

Diplomato in Contrabbasso e Musica Jazz, suona in numerosi festival jazz nazionali e internazionali. Ha collaborato con molti importanti musicisti italiani e stranieri tra i quali: Enrico Pieranunzi, Antonello Salis, Massimo Urbani, Gary Bartz, George Garzone, Lee Konitz, Heddie Henderson. È docente di contrabbasso jazz e basso elettrico presso il conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Ettore Fioravanti

È nato a Roma nel 1958. Diplomatosi in Strumenti a percussione, dal 1975 collabora ed incide fra gli altri con G.L. Trovesi, G. Schiaffini, B. Tommaso, E. Colombo, P. Fresu, D. Liebman, S. Swallow, B. Golson, S. Lacy, T. Oxley, E. Reijseger, K. Wheeler, J. Di Jorio, J. Tchicai. Ha partecipato a numerosissimi festival nazionali ed internazionali. Suona stabilmente nel quintetto di Paolo Fresu. Dal 1995 al 2009 ha diretto il gruppo “Belcanto” con cui ha suonato in tutta Italia, in Francia e Africa (3 CD sotto questo nome); dal 2009 al 2014 è stato a capo di un Quartetto con cui ha inciso 2 CD, e dal 2015 dirige il gruppo “Opus Magnum” col quale ha inciso 2 CD. La sua discografia comprende più di 60 titoli, di cui 12 a proprio nome. Ha tenuto corsi nei più qualificati Seminari italiani e non (Siena, Ravenna, Matera, Terni, Nuoro, Melbourne). È docente nei corsi di jazz nei Conservatori dal 1996. Dal 2014 insegna presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. È stato vicepresidente dell’AMJ, Associazione dei musicisti di jazz, dal 1996 al 1999.

