TESISQUARE: Giuseppe Brizio è il nuovo Managing Director di TESI FRANCE

Con l’ingresso del manager, TESISQUARE punta a sviluppare ulteriormente il business nel Paese

Bra, 9 Ottobre 2023 – Giuseppe Brizio è stato nominato Managing Director di TESI FRANCE, la branch francese di TESISQUARE, società italiana leader nella creazione di soluzioni digitali della Supply Chain.

Giuseppe Brizio, 56 anni, ha iniziato la sua carriera professionale nei primi anni Novanta presso ABET Laminati, una delle più importanti realtà produttrici di laminati decorativi, assumendo il ruolo di ISIT Manager per i mercati internazionali (Stati Uniti, Europa e Australia) in ambito distribuzione e finanza. Nel 1996 è poi passato in Diageo, multinazionale del settore beverage, in qualità di ISIT Manager e membro del Comitato di Direzione del COE Operations – Centre of Excellence Manufacturing and Supply Chain – con la responsabilità di tutti i siti di produzione e distribuzione dell’Europa continentale.

È poi entrato in Nestlé nel 1999, dove ha lavorato per circa vent’anni ricoprendo vari ruoli in ambito Systems, Manufacturing, Supply Chain, M&A e Finanza, operando da diversi Paesi tra cui Francia, Svizzera e Emirati Arabi.

“L’arrivo di Giuseppe Brizio in TESISQUARE in qualità di Associate Partner e Amministratore Delegato di TESI FRANCE porterà una consolidata esperienza internazionale, solide capacità manageriali e qualità di leadership in grado di contribuire alla crescita del business internazionale e alla creazione di valore in un mercato per noi strategico come quello francese” ha commentato Giuseppe Pacotto, fondatore e CEO di TESISQUARE.