Terremoto M3.0 in Sicilia a Troina (Enna) oggi 25 aprile 2020

Ancora scosse di terremoto superiore a 3 gradi richter si registra nella zona di Troina (Enna) in questo giorno della festa della Liberazione.

L’ultima in ordine di tempo è stata registrata dall’INGV stamattina alle 09:21 con intensità di 3.5 gradi richter ma molto profonda (ipocentro a 29Km di profondità.

L’epicentro è ancora una volta individuata nella zona della cittadina siciliana di Troina in provincia di Enna che questa notte alle 02:40 è stata interessata da una scossa di magnitudo 3.2 richter e da altre scosse di minore intensità.

Da due giorni si registra una intensa attività sismica nella zona.

Le scosse del 23 aprile

Uno sciame sismico è in corso in Sicilia dove, tra le varie scosse che si stanno registrando oggi, si evidenzia una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 gradi della scala Richter registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in provincia di Enna con epicentro a Troina.

La scossa di terremoto è stata registrata oggi pomeriggio 23 aprile 2020 alle 13:46 ora italiana ad una profondità (ipocentro) di 36 km.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e individuato alle coordinate 37.76, 14.56, a 53 Km a Nord Est di Caltanissetta e a meno di dieci chilometri di raggio dai comuni di Gagliano Castelferrato e Cerami.

La zona è stata interessata da altre scosse l’ultima delle quali di magnitudo 2.7 registrata alle 16:06.

Non si segnalano danni a persone e cose.

