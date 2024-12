Terremoto di magnitudo 3.9 in Albania: scossa avvertita a nord-est di Tirana

Pubblicità

Condividi

Il 17 dicembre 2024, alle ore 18:01 italiane (17:01 UTC), un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato a circa 44 km a nord-est di Tirana, in Albania. La Sala Sismica INGV-Roma ha localizzato l’epicentro con coordinate geografiche 41.5760 latitudine e 20.1450 longitudine, a una profondità di soli 4 km, un valore che lo classifica come un evento superficiale.

Secondo ulteriori rilevazioni da parte di altri istituti sismologici, tra cui il German Research Centre for Geosciences (GFZ) e l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), il terremoto è stato avvertito anche nelle zone circostanti come Burela (12 km dall’epicentro), Bulqizë (18 km) e Resenis (27 km). La scossa è stata percepita come un leggero tremore nei pressi dell’epicentro e in città più distanti come Tirana, Durazzo e Kavajë, dove il movimento è stato appena percepibile.

Pubblicità

Gli esperti spiegano che terremoti con profondità superficiali tendono a essere percepiti con maggiore intensità, anche se la loro potenza resta limitata. Fortunatamente, in questo caso, non si registrano danni significativi né feriti. Eventi sismici di questo tipo sono comuni nei Balcani, una delle regioni più attive dal punto di vista sismologico.

Le autorità locali, insieme ai centri di monitoraggio, continuano a seguire l’evoluzione della situazione. La popolazione è invitata a mantenere la calma e a riferire eventuali danni o situazioni anomale alle autorità competenti.

Hai percepito la scossa nella tua zona? Raccontaci la tua esperienza lasciando un commento nel form in basso!