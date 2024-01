Terremoto di Magnitudo 2.6 ad Aisone (Cuneo): Nessun danno registrato

Il 31 gennaio 2024, alle ore 12:43:34 ora italiana, un terremoto di magnitudo ML 2.6 è stato registrato nella regione del Piemonte, in Italia.

L’epicentro è stato localizzato 6 km a sud-est di Aisone, nella provincia di Cuneo, a una profondità di 11 km. Le coordinate geografiche dell’evento sismico sono state identificate a 44.2690 di latitudine e 7.2600 di longitudine.

La zona colpita dal sisma include diverse comunità nell’arco di 20 km dall’epicentro. Tra queste, Aisone, Demonte, Vinadio, Valdieri, Entracque, e altre piccole località, con una popolazione cumulativa che supera i 30.000 abitanti. Le città più grandi nelle vicinanze sono Cuneo, Sanremo, Moncalieri, Torino e Savona, con Torino essendo la più popolosa, situata a circa 96 km di distanza dall’epicentro.

Fortunatamente, data la bassa magnitudo del terremoto, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Tuttavia, l’evento ha suscitato attenzione e preoccupazione tra gli abitanti, ricordando l’importanza della preparazione e della consapevolezza sismica in una regione geologicamente attiva come il Piemonte.

L’INGV continua a monitorare la situazione e ad aggiornare le informazioni disponibili. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero affinare ulteriormente la comprensione di questo evento sismico. Nel frattempo, le autorità locali e la protezione civile restano in allerta, pronte a intervenire in caso di necessità.

Il terremoto di Aisone serve come un promemoria dell’importanza della ricerca e del monitoraggio sismico continuo, essenziali per la sicurezza e la preparazione delle comunità in zone a rischio sismico.