Tentato furto al supermercato: intervento decisivo di un carabiniere libero dal servizio

Un furto al supermercato Conad di Rio Saliceto si è concluso con l’arresto di un 48enne grazie al pronto intervento di un carabiniere libero dal servizio. L’uomo, residente a Parma, è stato colto in flagrante mentre cercava di rubare generi alimentari per un valore di circa 400 euro.

La dinamica del furto

Il fatto risale al 29 novembre, intorno alle ore 12. Un dipendente del supermercato ha notato un individuo sospetto all’ingresso dell’esercizio commerciale con una borsa voluminosa. Dopo aver lasciato il negozio in modo frettoloso, l’uomo è stato inseguito dal dipendente. Durante la fuga, il malvivente ha abbandonato la borsa contenente la refurtiva, ma il suo tentativo di sottrarsi alla giustizia è stato vanificato dall’intervento di un carabiniere della stazione di Campagnola Emilia, presente casualmente sul posto.

L’arresto in flagranza di reato

Il militare, pur non in servizio, ha prontamente bloccato l’uomo, mentre una pattuglia allertata dal dipendente del supermercato è giunta in pochi minuti. I carabinieri di Campagnola Emilia hanno recuperato la refurtiva e arrestato il 48enne con l’accusa di rapina impropria. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato messo a disposizione della Procura reggiana per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso

Il procedimento, attualmente nella fase delle indagini preliminari, consentirà di verificare le responsabilità dell’indagato. La Procura, guidata dal Procuratore Gaetano Calogero Paci, sta conducendo approfondimenti investigativi per definire la vicenda.

