“Temporali estivi” il nuovo romanzo della scrittrice Adriana Angoletta

Dal 6 novembre 2024 è disponibile in libreria e negli store digitali “Temporali estivi” (Morellini), il nuovo romanzo della scrittrice Adriana Angoletta.

Spiega l’autrice a proposito del libro: “Il romanzo traduce i pensieri nati dalle mie esperienze, dall’ osservare la vita, dall’eredità di quello che mi hanno lasciato i “grandi libri”. È nata una storia che non può non colpire per la sua verità poiché scava nei luoghi più oscuri dell’animo umano. È la vicenda di un cuore, quello del protagonista, che si è ammorbidito leggendo i racconti che si susseguono e ha fatto entrare la vita che non conosceva”.

Mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 18:00, presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, Piano Nobile, si terrà la presentazione del nuovo romanzo “Temporali Estivi”, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Durante l’evento, l’autrice condividerà con il pubblico le ispirazioni e il processo creativo dietro il suo nuovo lavoro. L’ingresso è libero.

Sinossi

Riccardo, direttore di un’importante testata giornalistica, ha una vita complicata: la moglie ricoverata in clinica per demenza precoce, una figlia problematica e un’amante sempre più esigente. Un giorno riceve via mail una serie di racconti da uno sconosciuto che si firma nevefresca@… Sono storie nelle quali ritrova incredibili analogie con episodi accaduti nella sua vita passata. Dopo averli letti e riletti subisce un lento cambiamento: l’uomo duro e realista quale è sempre stato scopre l’esistenza di un mondo interiore, emotività e sensibilità che non pensava di possedere. I racconti sono arrivati per salvargli la vita? Vuole crederlo e cerca di fare sue le riflessioni, la profondità dei pensieri e gli insegnamenti che riceve. Il finale sarà la sua catarsi.

All’interno del romanzo troviamo quindi non solo la storia di Riccardo e degli altri personaggi ma undici racconti che toccano le corde dell’anima: rabbia, abbandono, passione, amore, redenzione e felicità, che gestiti in maniera equilibrata e armoniosa rendono la lettura veloce e avvincente.

Biografia

Adriana Angoletta vive tra Padova e Cortina d’Ampezzo, da dove proviene la sua famiglia. Per quasi trent’anni ha coniugato la formazione umanistica – liceo classico, laurea in Lettere e Filosofia – con l’attività di imprenditrice realizzando oltre cento mostre d’arte per importanti Committenti sia pubblici che privati. Nel 2007 ha intrapreso l’attività di scrittrice. Ha pubblicato: “Come la neve” e “Il mattino che non sa” con Giraldi Editore,“Non smettere mai di ballare” con Albatros, “Il Mondo Nascosto” ancora con Giraldi e “Lunghi silenzi” con CTL Editore. Collabora con diverse riviste.

