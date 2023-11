Tekla: esce in radio il nuovo singolo “A volte capita”

Condividi

Dal 17 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “A volte capita” (LaPOP), il nuovo singolo di Tekla, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 novembre.

“A volte capita” è un brano che racconta quanto le belle esperienze siano fugaci e le cose originali siano indefinibili. Ed è questo che le rende così speciali, proprio la loro evanescenza. Un giro di accordi di ukulele che ci racconta di episodi, immagini di momenti vissuti insieme, una storia che inizia con leggerezza ma si coltiva con profondità. Ci si ritrova più volte nel pezzo ad ammettere le proprie contraddizioni e complessità, nonostante questo sono legati da poesia e musica, i due protagonisti di questo brano. Vivono una conoscenza cosciente, due anime che si comprendono si incuriosiscono a vicenda ma non si prendono, non si scelgono vicendevolmente.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“A volte capita” è stato un lavoro di sartoria. Avevo tante poesie scritte di getto a riguardo ed ho pensato di unificarle e dare vita al racconto di questa esperienza che mi ha lasciato sospesa ma con il sorriso tra le labbra».

Ascolta il brano: https://lapop.lnk.to/avoltecapita

Francesca in arte Tekla nasce nel giugno del ’94 a Bologna. Sin da giovanissima si dimostra appassionata di poesia e musica. All’età di dodici anni partecipa al concorso L’Italia che canta 2006: il primo palco e la prima esperienza televisiva le regalano una piccola consapevolezza e curiosità nell’approfondire questo percorso. Vince il Premio Qualità. Questa magica esperienza è lo stimolo ad avviare un percorso di studio canoro insieme alla jazzista e concertista americana Irene Robbins. Nel 2014 pubblica in modo indipendente il suo primo singolo: Sola e Sporca. Nel 2015 inizia il percorso musicale su Rai2, al talent The Voice of Italy. Nel 2016 Fonoprint Studios è il primo contratto discografico con cui Tekla pubblica “Via”, brano curato da Cristian Riganò. Nel 2017 produce Marama il suo primo album con influenza afro-pop e afro-beat. Dal 2019 inizia un percorso indipendente di autoproduzione, che comprende include la creazione di testi e suoni per altri artisti, inizia così diverse collaborazioni in veste di autrice. Una collaborazione dalla quale è nato un progetto di duo femminile è quella con Ilaria: le due hanno pubblicato insieme Isola, Déjà vu, NON PERDO MAI e il recente singolo Eh Bam Bam (prod. Double Deejay) firmato LaPOP.

