Teddy: “Per amare gli altri, devi prima amare te stesso” – Il messaggio dietro “Antidoto”

In occasione dell’uscita di “Antidoto”, abbiamo parlato con Teddy dei suoi sogni di collaborazione, tra cui spiccano nomi come Mahmood e Olly, delle sfide personali che influenzano ogni suo brano, e del processo creativo che lo accompagna. Scopriremo anche i progetti futuri dell’artista, tra cui un atteso videoclip e tanta nuova musica, che siamo sicuri non deluderà i fan.

Nell’intervista, Teddy ci racconta come ogni canzone sia un viaggio autobiografico, una liberazione di emozioni che spesso nasce prima come testo e poi si trasforma in melodia. Con questa intervista, entriamo nel cuore del suo mondo artistico, fatto di autenticità e passione.

Teddy, il tuo nuovo singolo “Antidoto” è finalmente disponibile. Vuoi raccontarci di cosa parla e quale messaggio desideri trasmettere attraverso questo brano?

“Antidoto” parla di una relazione tossica e della rivalsa su quest’ultima, di quando ci si rende conto dopo vari scossoni che ciò che si sta vivendo non è sano.

Il messaggio che mi auguro arrivi alle persone che ascolteranno il brano è quello di non mettere mai nessuno prima di se stessi, di darsi priorità, altrimenti non si può pretendere di avere amore da dare agli altri se prima non c’è nei nostri confronti.

Ci sono artisti con cui sogni di collaborare? Con chi ti piacerebbe condividere il palco o uno studio di registrazione?

Ci sono vari artisti del panorama nazionale che ammiro molto, i primi nomi che mi vengono in mente e con il quale sognerei una collaborazione di ogni tipo, sono Mahmood e Olly.

Quando componi nuova musica, come nasce il tuo processo creativo? Da dove inizi e come sviluppi un brano fino alla sua versione finale?

Nasce tutto da una voglia esponenziale di esprimermi, di dare sfogo a ciò che penso su un determinato argomento che in quel momento magari mi tormenta e che può lasciare la mia testa solo tramite la scrittura, quindi solitamente nasce prima il testo al quale aggiungo poi una melodia.

Quanto conta la tua esperienza personale nel creare i tuoi brani?

Tantissimo, ogni brano che ad oggi ho scritto è autobiografico, raccontano tutti, bene o male, sfumature di rapporti o esperienze che ho vissuto in prima persona.

Guardando al futuro, quali sono i progetti su cui ti concentrerai? Ci sono novità che puoi anticipare?

Posso anticiparvi con certezza che ad accompagnare l’ultimo progetto “Antidoto” ci sarà anche un videoclip che non vedo l’ora di poter mostrare, poi naturalmente tanta altra musica e altri palchi.