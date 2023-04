Tecnologia: gli strumenti di IA che potrebbero modificare il mondo del lavoro

Condividi

C’erano una volta le tre della robotica, quei precetti scritti da Isaac Asimov, ai quali tutti i robot dotati di cervello positronico obbedivano. In seguito venne Skynet, questa immaginaria rete di super computer descritta nel ciclo di film di Terminator di James Cameron. La creazione di questo sistema secondo la fiction sarebbe dovuta avvenire nel 1997 e avrebbe di fatto cambiato le sorti dell’umanità.

Proprio nel film di Cameron a un certo punto si dice che il sistema andò online durante l’agosto 1997 e fu in quel momento che Skynet cominciò a imparare a ritmo esponenziale. Divenne autocosciente e nel giro di poche ore lanciò dei missili nucleari. Fino a poco tempo fa questo genere di trama sarebbe stato considerato come pura teoria, buona appunto per la creazione di film, romanzi e altre opere di stampo fantascientifico. Eppure oggi si parla in modo sempre più esatto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei modi possibili di utilizzo della ChatGPT messa a punto da OpenAI lo scorso 30 novembre 2022. Dopo poco più di tre mesi sono arrivate le prime critiche da parte di esponenti come Elon Musk e Stephen Wozniak, i quali si sono dichiarati preoccupati circa le possibilità dell’intelligenza artificiale e del suo utilizzo attuale. Serve tempo per fissare alcune importanti regole di protezione, questo è il pensiero del capo di Tesla, il quale auspica possa esserci una pausa per lo sviluppo di queste nuove tecnologie.

Una breve premessa sulle AI

L’intelligenza artificiale (IA, più spesso scritto con l’acronimo AI) è diventata la parola d’ordine del momento nel settore tecnologico, soprattutto dopo che OpenAI ha lanciato il suo ormai famigerato chatbot ChatGPT. Da allora, i riflettori sono stati accesi su come l’IA ha costantemente trasformato il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il mondo che ci circonda. I suoi usi sono infiniti grazie al costante aggiornamento degli strumenti AI; dalla creazione di contenuti alla generazione di immagini, il cielo è l’unico limite. Dato che non è più visto come qualcosa del futuro ma parte del nostro presente, è importante esplorare i vari servizi offerti dagli strumenti di intelligenza artificiale che possono aiutarci a portare la nostra produttività al livello successivo. Mentre ChatGPT ha fatto un bel colpo, è importante notare che sono disponibili molti altri strumenti che offrono le proprie caratteristiche uniche ed entusiasmanti, tra cui l’automazione dell’analisi dei dati e la creazione di immagini straordinarie.

Ecco qui di seguito un elenco dei migliori strumenti di intelligenza artificiale, oltre a ChatGPT, che potrebbero rivoluzionare il modo in cui lavoriamo già a partire dal 2023-2024.

Midjourney

Una delle piattaforme più popolari oggi sul mercato è Midjourney, un generatore di intelligenza artificiale da testo a immagine che consente agli utenti di creare immagini di alta qualità. È uno strumento particolarmente utile per coloro che non hanno capacità artistiche ma vogliono dare vita alle proprie idee. Mentre i generatori di immagini AI – incluso Midjourney – hanno recentemente fatto notizia per il loro ruolo nella diffusione di disinformazione, in particolare dopo che gli utenti hanno creato immagini false di Donald Trump che viene arrestato e il presidente francese Emanuel Macron che protesta contro le sue stesse riforme, è ancora principalmente un generatore di arte che crea attraverso un sistema capace di catturare immagini e replicarle con significative variazioni sul tema. Si potrebbe pensare anche a un utilizzo meno estemporaneo, come ad esempio la creazione di effetti speciali per video e/o per migliorare i tempi di realizzazione di software dedicati al mondo dei giochi, come per i casinò digitali con le slot machine online sempre più in voga per il settore del gambling digitale.

Copia.ai

Un altro strumento di intelligenza artificiale che ha guadagnato una popolarità significativa è Copy.ai, una piattaforma di copyright che scrive contenuti in pochi secondi. Grazie alla sua capacità di generare efficacemente contenuti accattivanti, ha attirato un’attenzione speciale da parte delle aziende di tutto il mondo che lo utilizzano per la creazione di contenuti convenienti. Copy.ai è particolarmente utilizzato per generare materiali di marketing accattivanti e unici, tra cui pagine di vendita, newsletter, e-mail e post sui social media.

Tableau

Una delle tante competenze che l’IA promette di fornire è l’analisi dei dati e Tableau è lo strumento di intelligenza artificiale leader in questo campo. Una piattaforma di analisi e visualizzazione dei dati, Tableau consente agli utenti di interagire con i propri dati e creare diagrammi, grafici, dashboard interattivi e così via. La piattaforma di analisi dei dati è uno strumento eccezionale per gli analisti di dati di tutti i livelli perché non richiede alcuna esperienza di codifica, che è uno dei suoi punti di forza.

Murf

Murf è uno strumento AI che converte qualsiasi forma di testo in voce, con 100 voci e dialetti disponibili in più lingue. È progettato per molteplici scopi, tra cui il marketing e la creazione di contenuti, e offre diverse funzionalità come accento, voce, tono e personalizzazione del volume. Murf può aiutare a creare contenuti audio accattivanti senza richiedere l’uso di doppiatori professionisti o costose apparecchiature di registrazione.

Jasper

Jasper, basato su GPT-3 di OpenAI, è uno strumento di intelligenza artificiale in grado di scrivere qualsiasi cosa, dai saggi alle poesie. Jasper è una scelta eccellente per coloro che desiderano produrre contenuti scritti di alta qualità in un breve lasso di tempo. Ciò che lo distingue dagli altri strumenti di scrittura AI è il suo ampio set di funzionalità, che includono plagio e controlli grammaticali, oltre a oltre 50 modelli per diversi tipi di scrittura, come post di blog, thread di Twitter, script video e altro.

Fireflies

Fireflies è uno strumento di intelligenza artificiale che semplifica la presa di appunti trascrivendo conversazioni vocali in tempo reale. Utilizzando la tecnologia di riconoscimento vocale per prendere appunti durante le riunioni e trascriverli in tempo reale, ti consente di concentrarti sulla conversazione invece di prendere appunti. Fireflies può anche aiutare i team a collaborare in modo più efficace, poiché tutti i membri del team possono aggiungere commenti o evidenziare momenti importanti della conversazione. Oltre a eliminare la necessità di prendere appunti ridondanti, lo strumento rende le tue riunioni più efficienti e il tuo lavoro più semplice.

Conclusione

Inutile dire che la dato dello scorso 30 novembre 2022 potrebbe diventare nel giro di qualche tempo, come un momento storico, in termini di tecnologia digitale, intelligenza artificiale e tutto quello che riguarda l’utilizzo di sistemi senzienti in aiuto dell’uomo e del proprio lavoro. Si tratta di una tematica che è complessa e al contempo assai delicata, ma che potrebbe davvero aiutare e semplificare alcune operazioni che oggi richiedono tempi e gestione che assumono costi importanti per aziende, imprese e società specializzate nel campo tecnologico.