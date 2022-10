Teatro Roma. A Centrale Preneste Teatro ommaso Lombardo in scena con Piccolo uomo, grande mondo – sabato 22 ottobre

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) per YOU. The YOUng City Rassegna multidisciplinare – Tommaso Lombardo in scena con Piccolo uomo, grande mondo

Terza settimana per la rassegna YOU. TheYOUng City a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma): sabato 22 ottobre va in scena Piccolo uomo, grande mondo di e con Tommaso Lombardo. Il lavoro è frutto della Residenza Giovani Centrale Preneste Teatro.

Fiaba comica, la storia di un anti-eroe che abita ancora con i genitori in un comprensorio incantevole, pieno di pappagalli e amore. Tanto, troppo amore. Un paradiso in cui lui è il puttino. L’Eden, però, alla lunga stordisce. Vuole andarsene via per trovare la propria dimensione, ma è ingabbiato nella propria stanza, dove si scontra diverse volte con i suoi nemici più profondi: la montagna bianca che vede dalla finestra, il muro e il soffitto bianchi.

Un giorno decide di compiere il grande passo: dopo aver lottato tra il movimento e l’inerzia, finalmente parte e va alla scoperta di un’altra terra, incontrando le strane creature che la popolano, ma anche i soliti vecchi amici di una vita, tra cui Valerio.

Una narrazione surreale, dove sogno e realtà, vero e finto, si intrecciano. Elogio al disadattamento al “fuori dagli schemi”.

YOU. TheYOUng City rassegna multimediale conspettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro prosegue fino a dicembre.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) o su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.