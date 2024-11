Teatro Milano. Le rotaie della memoria: un viaggio nella storia di Capitan Bruno

Pubblicità

Dal venerdì 8 a domenica 17 novembre, Campo Teatrale ospita Le rotaie della memoria, il monologo di Eco di fondo che ripercorre la vita intensa e combattiva di Albino Calletti, conosciuto come Capitan Bruno. Una rappresentazione emozionante che porta in scena la storia di un uomo che ha lottato con coraggio e ideali durante un periodo buio della storia italiana.

Un eroe della Resistenza: chi era Capitan Bruno

Albino Calletti, meglio noto come Capitan Bruno, è una figura di spicco della Resistenza italiana, il cui percorso è segnato dalla passione politica. La sua storia, narrata in prima persona, parte dalla giovinezza, quando si unì al gruppo socialista di Castelletto sopra Ticino, attraversando momenti di grande difficoltà: il carcere, la guerra in Russia e la vita partigiana in montagna. Il suo esempio di determinazione e umanità ci invita a riflettere su temi universali come il coraggio e la responsabilità.

Il monologo: tra passato e presente

Scritto e interpretato da Giulia Viana e diretto da Giacomo Ferraù, il monologo pone domande profonde sull’importanza della memoria e della coscienza civile. Capitan Bruno non era solo un combattente, ma un uomo che sentiva la necessità di istruire e motivare i suoi compagni, perché comprendessero a fondo i motivi della lotta antifascista. Come lui stesso racconta: “I ragazzi dovevano essere informati… La memoria dei nostri caduti era affidata a noi”.

Eco di fondo: una compagnia che esplora l’animo umano

Fondata nel 2009 da Giacomo Ferraù e Giulia Viana, Eco di fondo è una compagnia teatrale milanese che si distingue per la capacità di esplorare temi complessi attraverso la sperimentazione teatrale. Dopo aver conquistato pubblico e critica con spettacoli come Te Remoto e Il più bel giorno della mia vita, la compagnia si è affermata vincendo premi prestigiosi, come il Premio A.N.P.I. cultura Ovest Ticino 2008 con Le rotaie della memoria. Dal 2022, Eco di fondo è sostenuta dal MiC come impresa di produzione teatrale d’innovazione.

Un appuntamento imperdibile per non dimenticare

Con Le rotaie della memoria, Campo Teatrale propone una riflessione toccante e attuale sul valore della memoria storica e sulla necessità di mantenere vivo il ricordo dei valori democratici. Lo spettacolo è un’opportunità unica per conoscere da vicino la storia di chi ha lottato per un futuro migliore.

Orari e biglietti

martedì ore 20:00

mercoledì, giovedì, venerdì ore 21:00

sabato ore 19:30

domenica ore 18:30