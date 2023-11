“Te quiero mon amour” è il nuovo singolo di Bruno Maccarri. Online il video

Condividi

Una ventata di freschezza e talento invade la scena musicale con l’uscita del nuovo singolo di Bruno Maccarri, “Te quiero mon amour” (Rossodisera Edizioni Musicali – Believe Distribuzione), già disponibile in radio e sulle varie piattaforme digitali.

Qui il video: www.youtube.com/watch?v=8jenKbRNLRY&t=85s

“Te quiero mon amour” è una canzone che celebra l’amore in tutta la sua intensità e universalità. Questo brano trasporta gli ascoltatori in una storia d’amore straordinaria, ispirata a un incontro reale tra due amici: lui spagnolo e lei francese. Un colpo di fulmine travolgente ha unito le loro vite, portando l’amore a superare ogni barriera culturale e geografica. La storia culmina con il trasferimento dell’uomo in Francia, dove hanno creato insieme una famiglia, coronando così il loro sogno.

Bruno Maccarri, cantautore romano con radici etrusche, è noto per la sua versatilità musicale. La sua musica abbraccia una vasta gamma di generi, tra cui il pop italiano, il pop rock latino, i tormentoni estivi e la musica d’ascolto medievale. Questa poliedricità musicale gli ha guadagnato l’appellativo di “POLIEDRICO,” ed è evidente nella varietà di atmosfere e emozioni che crea con le sue canzoni. I suoi testi sono profondi e riflessivi, rispettando sempre la dialettica d’espressione senza mai cadere nella volgarità.

La carriera di Bruno Maccarri si è estesa ben oltre i confini italiani, con numerosi successi e collaborazioni internazionali. Ha scritto canzoni in diverse lingue, tra cui l’ungherese e il rumeno, e ha tenuto concerti in vari paesi, tra cui Ungheria, Russia, Slovacchia, Ucraina, Romania e Cuba. La sua partecipazione a X FACTOR Romania e X FACTOR Ucraina lo ha portato alla semifinale, mentre in Ucraina è stato premiato con il disco d’oro per il brano “Mi vida tu amor.” Nel 2016, ha raggiunto la prima posizione in classifica in Romania con la canzone “BANI MEI.”

Bruno Maccarri è un artista che ha molte storie da raccontare e tanto da offrire agli amanti della sua musica. Con “Te quiero mon amour,” il suo messaggio di amore universale continua a raggiungere il pubblico con forza ed emozione.

