Tassi: cosa attenderci dai meeting di questa settimana

A cura di David Dowsett, Global Head of Investments di GAM Investments

Il primo dato chiave di questa settimana sarà l’IPC statunitense di maggio. Il dato principale potrebbe essere quasi piatto, ma credo che i mercati si concentreranno molto di più sull’aumento dell’inflazione di fondo, che probabilmente mostrerà che l’inflazione su base annua negli Stati Uniti si aggira intorno al 5%, un livello ancora troppo elevato che dovrà essere affrontato dalla Federal Reserve (Fed) nella riunione di mercoledì.

Riteniamo che il risultato più probabile sia una pausa della Fed mercoledì, ma sarà una pausa da falco in cui il presidente Powell probabilmente sottolineerà che la Fed non è alla fine del ciclo di rialzo dei tassi, ma piuttosto che vuole prendersi un po’ di tempo per vedere cosa succede alla crescita rispetto all’inflazione. Sarà necessario affrontare il problema della vischiosità dell’inflazione di fondo, che si osserva attualmente in molte delle principali economie del mondo sviluppato. Questa sarà la prima riunione chiave delle banche centrali su cui concentrarsi, ma ce ne sono altre che terremo d’occhio in quanto mostrano una divergenza nella direzione che le banche centrali stanno attualmente prendendo.

La Banca centrale europea (BCE) si riunirà giovedì e probabilmente procederà a un rialzo dei tassi. Anche in questo caso, nonostante l’Europa si trovi in una fase di recessione tecnica, è probabile che la BCE aumenti i tassi di 25 punti base (bps) a causa della vischiosità dell’inflazione di base e riteniamo che segnalerà che continuerà ad aumentare ancora un po’. Il 15 luglio si terrà anche la riunione della Bank of China, dove potremmo assistere a un taglio dei tassi a causa dei dati più deboli provenienti dalla Cina. Sarà fondamentale vedere cosa farà la banca centrale in termini di liquidità.

Infine, abbiamo la riunione della Banca del Giappone (BoJ). Vale la pena ricordare che, nonostante i tassi di interesse siano aumentati nella maggior parte dei paesi sviluppati, il Giappone ha ancora un tasso di interesse negativo. L’economia giapponese si sta comportando abbastanza bene e l’inflazione è probabilmente più alta del previsto, ma non ci aspetteremmo di vedere alcun cambiamento nei tassi di interesse ufficiali. È probabile che la BoJ mantenga il tasso di interesse negativo e si muova in modo estremamente graduale. Terremo d’occhio qualsiasi potenziale cambiamento che la banca potrebbe segnalare sul corridoio di controllo della curva dei rendimenti in Giappone.

In settimana saranno pubblicati anche i dati della Cina e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Tutto questo cambierà la direzione delle azioni? Forse no, nel breve termine. Le azioni dei mercati sviluppati sono ancora relativamente ben supportate, perlomeno in assenza di informazioni negative di rilievo, e questo potrebbe continuare nel breve periodo. Credo che valga la pena di sottolineare, tuttavia, che nel medio termine il gioco di equilibri che le banche centrali stanno tentando di compiere, ovvero di architettare un rallentamento della crescita a fronte della persistente vischiosità dell’inflazione, è ancora presente e rimane una sfida per loro, che non è stata risolta in alcun modo, forma o forma. Nei prossimi giorni vedremo alcuni segnali significativi su come stanno affrontando questa sfida, che varrà la pena seguire con attenzione.