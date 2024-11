Tassa di soggiorno e parità di genere: le dichiarazioni di Santanchè alla rassegna Italia Direzione Nord

By

La tassa di soggiorno va rivista

La ministra del turismo Daniela Santanchè ha sottolineato la necessità di rivedere la tassa di soggiorno per garantirne una maggiore proporzionalità e ampliarne l’applicazione. Attualmente, solo 1000 Comuni su circa 8000 adottano questa imposta. “L’Italia è tutta turistica, i sindaci devono poter applicare la tassa dove necessario”, ha dichiarato Santanchè, aggiungendo che il turismo di lusso non deve essere penalizzato, ma chi spende cifre elevate per una suite può contribuire di più al sistema turistico.

Italia e il contributo al mondo

La XXIV Edizione della rassegna Italia Direzione Nord, dal titolo Italia, cosa dai al mondo?, coincide con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Durante l’evento, la ministra Santanchè ha auspicato un futuro in cui questa giornata non sarà più necessaria, segno di un cambiamento culturale.

Educazione e occupazione femminile

Santanchè ha evidenziato come il problema della violenza sulle donne abbia radici culturali. “Dobbiamo educare i nostri figli maschi all’amore e al rispetto”, ha affermato, sottolineando l’importanza dell’educazione in famiglia. La ministra ha anche ribadito il legame tra indipendenza economica e libertà femminile, sottolineando l’urgenza di aumentare il tasso di occupazione femminile.