Tarquinia, Gianni Rivera il 20 dicembre ospite del Tarquinia Calcio per presentare la propria autobiografia

Un’icona del calcio italiano, uno dei campioni che più ne ha segnato la storia – realizzando, fra l’altro, una delle rete più celebri della Nazionale italiana – sarà ospite a Tarquinia il prossimo 20 dicembre: si parla di Gianni Rivera, che in quell’occasione arriverà nella città etrusca per presentare la propria autobiografia in quello che rappresenta una sorta di piccolo regalo di Natale del Tarquinia Calcio alla città.

Dall’Alessandria al Milan, dal trionfo europeo in maglia azzurra nel ’68 al Pallone d’Oro del ‘69, passando per la leggenda di Mexico ’70, Italia-Germania 4 a 3 con quel suo gol a regalare ai tifosi azzurri un’emozione impossibile da dimenticare: immagini, racconti, emozioni di cui Rivera è stato assoluto protagonista e che Tarquinia potrà condividere con lui in una serata speciale non solo per gli appassionati di sport e di calcio, ma per chiunque voglia rivivere le sensazioni di quegli splendidi anni.

Giovedì 20 dicembre, quindi, Rivera arriverà a Tarquinia: alle 17, farà visita allo stadio “Cardoni”, per salutare i ragazzi del settore giovanile del Tarquinia Calcio, quindi alle 18 salirà nella sala consigliare del Comune di Tarquinia per incontrare tifosi, appassionati e curiosi e parlare del libro “Gianni Rivera – Autobiografia di un campione”, ripercorrendo così successi, emozioni ed episodi di una carriera straordinaria.

Grazie alla collaborazione tra Tarquinia Calcio e Comune di Tarquinia, nell’occasione verrà anche consegnato il premio Angelo Jacopucci allo sportivo dell’anno tarquiniese.