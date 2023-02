SuperEnalotto: al bar “Paradiso di Stelle” di Atripalda (AV) vinti 24,1 milioni: “Qua in passato altre vincite grazie alla Bacheca dei Sistemi”

Pubblicità

ROMA – E’ Atripalda, una cittadina a pochi chilometri da Avellino, la regina del Jackpot centrato al Superenalotto nell’estrazione di giovedì 16 febbraio, per un valore di oltre 371 milioni di euro. La grossa vincita è arrivata grazie alla Bacheca dei Sistemi, con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna. Nel bar “Paradiso di Stelle” del comune campano sono state acquistate ben sei quote vincenti, ciascuna da circa 4,1 milioni di euro, per un totale di 24,6 milioni. Una gioia incontenibile quella del signor Coppola, titolare dell’esercizio, contattato da Agipronews: “La notizia ci è arrivata dal sindacato dei ricevitori. Ci ha fatto grandissimo piacere, perché con un montepremi così alto diviso per 90 persone, è bello che i soldi li prendano un po’ di persone e non una sola. Sono state 90 persone a beneficiare di questa fortuna”.

Difficile, però, risalire ai fortunati vincitori: “Qui si vendono ogni volta centinaia di quote – spiega il titolare – Siamo in una strada di passaggio che funge da bar, tabacchi ed edicola. Non abbiamo nessuna idea di chi sia, ma se qualcuno a livello locale dopo un po’ di tempo cambierà vita ci farà piacere per lui”.

Al bar “Paradiso di Stelle” erano già arrivate alcune vincite importanti in passato: “Quattro anni fa al Superenalotto avevamo vinto due quote da un milione e 180 mila euro, sempre con la Bacheca dei sistemi. Poi c’erano state alcune vincite importanti ai Gratta e Vinci, però questa da 4 milioni è la più importante. Ci ha fatto molto piacere” – ha concluso.