“Super Intramoenia”: la resa dello Stato sulla sanità pubblica

Unimpresa chiede al Governo una legge “Salva Ssn” per fermare la sanità a due velocità in Lombardia
Una delibera che divide i cittadini
Con la delibera n. XII/4896, la Regione Lombardia ha introdotto la cosiddetta “Super Intramoenia”, permettendo agli ospedali pubblici di offrire prestazioni a pagamento utilizzando personale e strutture del Servizio sanitario nazionale.
In pratica, le sale operatorie, i macchinari e i letti finanziati con le tasse dei cittadini possono ora essere destinati a chi paga un extra o possiede una polizza assicurativa.
Secondo Unimpresa, questa misura rappresenta «una resa dello Stato sul diritto alla salute» e segna la nascita della sanità a due velocità, dove il tempo di cura dipende non più dall’urgenza, ma dal portafoglio.
Due listini, due morali
Il documento ufficiale inviato da Unimpresa a Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute e Commissioni parlamentari denuncia un paradosso economico e morale:
- da un lato un listino “povero”, legato al canale pubblico;
- dall’altro, un listino “ricco”, riservato a privati e assicurati, con compensi fino al doppio per i medici del SSN.
«Il sistema paga di più il medico che cura chi può pagare — spiega Marco Massarenti, consigliere nazionale di Unimpresa con delega alla Sanità — È un messaggio devastante per la coscienza professionale dei nostri sanitari e per l’uguaglianza fra i cittadini».
Le tre richieste urgenti di Unimpresa
Nel documento indirizzato al Governo, l’associazione chiede tre provvedimenti chiari e immediati:
- Una legge “Salva Ssn”, che vieti agli ospedali pubblici di offrire prestazioni a pagamento finché anche un solo cittadino è in lista d’attesa per un intervento urgente.
- Un Piano di riequilibrio finanziario, per rifinanziare in modo stabile il Servizio sanitario nazionale e ridurre la dipendenza dalle logiche di mercato.
- Una dichiarazione sull’autonomia sanitaria, per garantire che il diritto alla salute resti uguale da Bolzano a Palermo.
Un allarme per l’Italia intera
Unimpresa non punta il dito contro una regione, ma lancia un grido d’allarme per il Paese.
«Se il Governo non interverrà subito — conclude Massarenti — avremo ufficialmente due cittadinanze: quella di chi può permettersi di curarsi e quella di chi deve solo sperare».