Sud, la rivoluzione che non ti aspetti: fiscalità intelligente e cloud fiscale per far ripartire l’Italia

Perché la crescita del Mezzogiorno non è un miracolo, ma il risultato di scelte coraggiose

Un nuovo modello di crescita: il Sud come motore, non come problema

Il Mezzogiorno è di nuovo al centro del dibattito economico italiano. Non per chiedere aiuti, ma per proporre un nuovo modello di sviluppo, fondato su equità, innovazione e trasparenza.

Secondo Unimpresa, serve una ricetta chiara: fiscalità differenziata, incentivi mirati e un cloud fiscale condiviso, capace di ristabilire fiducia tra imprese e Stato.

Fiscalità territoriale differenziata: meno tasse dove si produce valore

Unimpresa propone una fiscalità territoriale differenziata, con riduzioni selettive di Imu, Tari e acciseesclusivamente nelle aree del Sud dove:

gli investimenti sono reali e verificabili

la legalità è garantita

i servizi pubblici raggiungono livelli adeguati

Non “sconti a pioggia”, ma una leva strategica per rendere competitive le regioni meridionali.

Il cuore della proposta: il “cloud fiscale condiviso”

La proposta più innovativa è la creazione di un cloud fiscale condiviso, una piattaforma digitale sicura dove imprese e amministrazione possono:

tracciare in tempo reale ogni movimento contabile

ogni movimento contabile consultare fatture, dichiarazioni e pagamenti

ridurre l’evasione e i contenziosi

premiare chi opera nella legalità

Una rivoluzione culturale oltre che tecnologica: trasparenza e fiducia come nuove infrastrutture del Mezzogiorno.

Premiare chi reinveste: deduzioni per gli utili destinati al Sud

Unimpresa propone anche una misura chiara:

deduzioni fiscali per gli utili reinvestiti nel Mezzogiorno, soprattutto in:

nuove linee produttive

assunzioni

ricerca e tecnologia

progetti di innovazione locale

Chi investe davvero, paga meno. Chi specula, resta fuori.

Super ammortamento rafforzato: accelerare innovazione e modernizzazione

Serve un super ammortamento con percentuali più elevate rispetto al resto d’Italia per gli investimenti in:

beni strumentali

tecnologie verdi

digitalizzazione

ricerca industriale

Non semplici sconti, ma incentivi per competere globalmente.

Una nuova stagione per le ZES

Le Zone Economiche Speciali, se riformate e semplificate, possono diventare una porta d’ingresso competitiva per:

agroalimentare di qualità

energie rinnovabili

logistica portuale

turismo sostenibile

economia blu

cultura e cinema

Attrarre investimenti significa anche saperli trattenere.

Il divario che resiste: dati che parlano chiaro

Nonostante i segnali positivi, restano distanze profonde:

+4,9% nel settore costruzioni del Sud (il doppio del Nord), ma

PIL ancora indietro di 0,3 punti

reddito più basso di oltre 7.000 euro a persona

a persona investimenti pubblici +75% in due anni, ma impatto ancora insufficiente

evasione fiscale tra le più alte del Paese

credit crunch più pesante: richieste di prestito respinte +8% rispetto alla media nazionale

Che cosa significa?

Che i soldi ci sono, ma non producono ancora crescita stabile.

La visione di Unimpresa: meno assistenza, più responsabilità

Il Sud deve diventare ponte economico dell’Europa nel Mediterraneo, non periferia assistita.

Come afferma Marco Salustri:

«Non servono nuovi sussidi, ma una politica industriale che premi il merito. Ogni euro recuperato dall’evasione o investito in innovazione deve restare nel territorio che lo genera.»

È qui che entrano in gioco fiscalità moderna, digitalizzazione e governance.