Studio di PGIM Investments: I Bond tornano nei radar dei collocatori

Condividi

Milano, 7 novembre 2023 – Il reddito fisso è ancora una volta al centro dell’attenzione degli asset allocator, lo mostra l’ultimo studio di PGIM Investments, condotto tra i selezionatori di fondi Europei e Asiatici che ha rivelato la forte domanda prevista per questa asset class nei prossimi 12 mesi.PGIM è il business di gestione patrimoniale globale di Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), con sede negli Stati Uniti.

Lo studio Gatekeeper Pulse® di PGIM Investments ha sondato i piani di allocazione, le attitudini di investimento e le preferenze dei gestori di 210 gatekeeper (selezionatori di fondi) del Regno Unito, dell’Europa continentale e dell’Asia presso grandi istituzioni finanziarie globali, tutti con un patrimonio in gestione di almeno 1 miliardo di dollari. Lo studio si proponeva di esplorare le questioni più importanti per i decisori da un miliardo di dollari nella selezione dei fondi.

Lo studio mostra che la maggioranza dei selezionatori di fondi è leggermente pessimista sulle prospettive dell’economia globale e degli asset di rischio per il prossimo anno, e la maggior parte degli intervistati prevede un aumento della volatilità dei mercati azionari. Tuttavia, l’opinione rimane piuttosto variegata, come evidenziato dal fatto che più di un terzo dei fund selector prevede un’accelerazione della crescita globale.

Lo studio rileva che i selezionatori di fondi prevedono molta incertezza in una situazione economica irrisolta, con aspettative divergenti per la crescita, l’inflazione e la politica monetaria, tra le altre cose. Inoltre, essi segnalano una preferenza per le soluzioni gestite attivamente.

Nonostante il perdurare dell’incertezza, il miglioramento dei fondamentali del reddito fisso ha suscitato un rinnovato interesse per l’asset class, e i selezionatori di fondi prevedono di aumentare le allocazioni nette obbligazionarie: il 58% dei gatekeeper ha indicato l’intenzione di aumentare le allocazioni, mentre il 7% ha indicato di diminuirle.

Sebbene sia probabile che i fund selector aumentino l’esposizione a quasi tutte le asset class nei prossimi 12 mesi, si è registrato un notevole divario tra la prima asset class, il reddito fisso, e la seconda, ovvero il private equity, con il 17%. L’azionario si è attestato al 14%.

Nell’ambito del reddito fisso, la metà degli intervistati intende incrementare le posizioni in green bond e investment grade nel corso del prossimo anno, seguito dal debito sovrano con il 43% dei partecipanti. La principale differenza regionale tra gli allocatori riguarda il debito dei mercati emergenti (EMD), con il 51% dei gatekeeper asiatici che intende aumentare l’esposizione all’EMD, contro il 36% dei loro colleghi europei.

Sebbene negli ultimi anni gli investitori siano stati messi a dura prova dalla crescente correlazione tra obbligazioni e azioni, più di due terzi dei gatekeeper ritengono che il reddito fisso reclamerà il suo ruolo di diversificatore di portafoglio rispetto alla volatilità delle azioni. Per quanto riguarda le ragioni principali del probabile aumento del posizionamento sul reddito fisso, i fund selector hanno citato le aspettative di un picco dei tassi di interesse e di un raffreddamento delle pressioni inflazionistiche.

Matt Shafer, responsabile della distribuzione internazionale di PGIM Investments, comprende l’accresciuto ottimismo dei gatekeeper nei confronti del reddito fisso. “La rinascita del reddito fisso è innegabile e la domanda di questa asset class continua a crescere presso i nostri investitori”, afferma Shafer.

“Mentre i tassi d’interesse sono rimasti per più di un decennio a livelli bassissimi, il nostro team d’investimento di PGIM Fixed Income prevede che i tassi dei mercati sviluppati vivranno un periodo prolungato in un range tradizionale di lungo termine del 3-5%. Se ciò dovesse concretizzarsi, il team prevede rendimenti investment grade intorno al 5% per il prossimo futuro, con rendimenti superiori al 5% per i settori a più alto rischio”, aggiunge Shafer. “Con la maggior parte dei rialzi dei tassi ormai nello specchietto retrovisore, potremmo anche assistere a una riduzione della volatilità del reddito fisso e al riemergere della caccia al rendimento’, che può fornire un ulteriore impulso alla performance delle strategie obbligazionarie”.

La domanda di azioni globali e di una migliore informativa

Nell’ambito delle azioni, l’obiettivo principale per un aumento dell’allocazione del gatekeeper nei prossimi 12 mesi è l’azionario globale, con il 51%. I selezionatori sembrano anche più ottimisti nei confronti dell’azionario dei mercati emergenti (ex Cina), in precedenza poco amato, con il 44% che prevede di aumentare l’esposizione a questa regione diversificata.

Come nel caso del reddito fisso, i gatekeeper sembrano avere una maggiore fiducia nei mercati locali, con il 65% dei fund selector asiatici destinati a incrementare le posizioni in azioni dell’Asia-Pacifico, mentre solo il 41% dei loro compatrioti europei prevede di aumentare le ponderazioni nella regione. I ruoli si invertono se si guarda ai titoli europei, con il 39% dei gatekeeper europei che probabilmente aumenterà le posizioni azionarie europee, mentre solo il 24% dei selezionatori asiatici dovrebbe farlo.

Inoltre, mentre continuiamo a intraprendere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, le strategie azionarie allineate al tema delle soluzioni di carbonio stanno diventando sempre più diffuse. In questo caso, sette gatekeeper su 10 ritengono importante che i fondi incentrati sugli sforzi di decarbonizzazione globale rendano note le “emissioni evitate” delle partecipazioni, un’informazione che oggi rimane scarsa.

Alessandro Aspesi, head di PGIM Investments in Italia, commenta: “Gli investitori comprendono chiaramente i benefici derivanti dall’evitare le emissioni, ma poiché si tratta di un aspetto più difficile da calcolare, molte strategie tradizionali di decarbonizzazione non ne tengono conto. Tuttavia, anche se oggi è certamente difficile contabilizzare le emissioni evitate, riteniamo che sia fondamentale provarci. Se gli investitori si limiteranno a dare la priorità alle emissioni operative generate da un’azienda, come l’inquinamento delle centrali elettriche o i gas di scarico delle automobili, ciò ostacolerà gli obiettivi di decarbonizzazione globale. Inoltre, questo focus ristretto sottovaluta enormemente l’universo di opportunità di investimento offerte dalle soluzioni di carbonio”.

Infine, il 16% dei gatekeeper prevede di aumentare gli impegni negli alternativi liquidi (liquid alternatives) nei prossimi 12 mesi. Nell’ambito di questa categoria, global macro, long-short equity e multi-alternative/multi-strategy sono le destinazioni preferite per ulteriori allocazioni.

Shafer conclude: “Gli alternativi liquidi rimarranno una delle principali considerazioni di asset allocation per i selezionatori di fondi. In un contesto di volatilità che non accenna a diminuire, gli alternativi liquidi rappresentano una soluzione interessante per gli investitori, in quanto possono offrire rendimenti e performance non correlati, una maggiore diversificazione e un beta basso rispetto ai mercati tradizionali.”