Stretto di Messina a nuoto: sfida vinta per 30 persone con Parkinson, familiari e neurologi

Migliorare il benessere psicofisico attraverso il nuoto

Messina, 16 luglio 2024 – Missione compiuta per un gruppo di 30 impavidi nuotatori provenienti da tutta Italia che questa mattina hanno attraversato lo Stretto di Messina. Un’impresa resa ancora più speciale dalla partecipazione di persone con Parkinson, accompagnate dai loro familiari e dai neurologi che le hanno in cura.

Swim for Parkinson: un evento per sensibilizzare

La Swim for Parkinson, giunta alla sua quarta edizione, è un’iniziativa promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia neurodegenerativa e raccogliere fondi per il Progetto Outdoor, che mira a migliorare la qualità della vita delle persone con il Parkinson attraverso l’attività fisica. Tutti possono dare il proprio contributo su retedeldono.it/progetto/swim-parkinson-2024.

I benefici dell’attività fisica

Numerosi studi scientifici dimostrano i benefici dell’allenamento sportivo nel rallentare la progressione della malattia e nel migliorare il benessere psicofisico delle persone con il Parkinson. L’attività motoria praticata in gruppo contribuisce anche a creare legami, favorendo un senso di appartenenza e sostegno reciproco.

Progetto Outdoor: oltre il nuoto

Fondazione LIMPE sostiene diverse iniziative motorie in tutta Italia. Tra queste, la danza adattata che migliora coordinazione ed equilibrio, lo yoga per ridurre rigidità e stress, e il trekking per incentivare il contatto con la natura. Anche le discipline in acqua come nuoto, SUP, surf, canoa e vela offrono un’esperienza terapeutica e rilassante.

Partner e sostenitori

L’Istituto per il Credito Sportivo è partner istituzionale della Swim for Parkinson. L’iniziativa è patrocinata dalla FIN, dalla FINP, dalla città di Messina e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e supportata da Abbvie, Bial, Boston Scientific, Chiesi e Zambon Italia. Un ringraziamento speciale va a Giovanni Arena e Nino Faziu per il loro contributo alla traversata.

