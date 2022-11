STRAID – VENERDÌ 4 NOVEMBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “RIFLESSO” IL NUOVO SINGOLO

Dal 4 novembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Riflesso”, il nuovo singolo di STRAID.

“Chi sei? Quello che pensi di essere? Quello che vedi nello specchio? Oppure l’immagine che le persone ti attribuiscono?”. Sono queste le domande a cui prova a rispondere “Riflesso”, il nuovo singolo dell’artista fiorentino che con un uptempo diritto ci porta con sé fra le sue stupide paranoie, quelle che in fondo albergano anche nei pensieri di ognuno di noi. La canzone mostra ancora una nuova sfumatura di Straid, non più fantasma, non più trasformista, ma un ragazzo che fa i conti con sé stesso in un brano fresco e sorridente con un messaggio molto diretto: la percezione che le persone hanno di noi non è una cosa che ci riguarda.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho combattuto spesso col riflesso di me stesso come se quel riflesso non lo guardassi io, come se in quell’immagine le persone trovassero sempre i miei capelli troppo spettinati o i miei denti troppo storti. Con questa canzone ho capito che gli specchi si sporcano e che a volte sono belli anche così. Quando uno specchio si rompe non si rompe davvero. Si moltiplica, come se volesse farti vedere ancora meglio chi sei e cosa vuoi. Non ci resta che guardarci dentro allora, sia allo specchio che a noi stessi».

Instagram | Facebook |Spotify | YouTube