Strage di Erba: nessun nuovo processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi

La conferma della condanna

Non ci sarà alcun nuovo processo a Brescia per Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due coniugi condannati in via definitiva per la strage di Erba. L’11 dicembre del 2006, questa tragedia ha causato la morte di quattro persone, tra cui un bambino di due anni.

La decisione della corte d’appello

I giudici della Corte d’appello di Brescia hanno dichiarato inammissibili le richieste di revisione della sentenza. Queste richieste erano state presentate dai coniugi stessi e dal sostituto procuratore generale di Milano, Bruno Tarfusser.

L’ergastolo rimane

Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono in carcere, condannati all’ergastolo per i crimini commessi. La sentenza è stata confermata e non ci saranno ulteriori processi.

