Stoccaggio intelligente dell’energia termica: i puffer per una casa ecologica

Pubblicità

Condividi

Le caldaie sono strumenti fondamentali per la vita quotidiana. Grazie ad esse è infatti possibile controllare e gestire il calore all’interno di un’abitazione, ma se non si è in possesso di modelli a classe energetica alta i consumi rischiano di essere davvero elevati.

Per questo motivo esistono degli strumenti in grado di ottimizzare l’efficienza delle caldaie al fine di ridurne i consumi e di migliorare, conseguentemente, il loro rendimento: i puffer.

Pubblicità

Cosa sono i puffer

Per puffer si intende un vero e proprio serbatoio in cui è possibile accumulare l’acqua calda che poi verrà successivamente immessa nel circuito per il riscaldamento. Questo dispositivo è essenziale al fine di evitare gli sprechi, in quanto consente di conservare l’acqua calda per poterla poi riutilizzare in un secondo momento. Scegliere puffer per pompe di calore, quindi, può rivelarsi una scelta lungimirante in ottica risparmio, cosi come per qualsiasi altro prodotto di questa categoria.

Come funzionano

Questi strumenti sono collegati direttamente all’impianto di riscaldamento, e vengono riempiti attraverso l’azione della caldaia.Il puffer poi si occupa di trasmettere l’acqua nell’impianto una volta che la caldaia opera il riscaldamento della stessa, dando cosi vita ad un sistema che riduce di molto i consumi e che si mantiene sempre caldo.

Attraverso questo sistema è possibile riscaldare gli ambienti anche quando la caldaia è in stand-by, e di conseguenza si può evitare di riattivarla spesso. Importante inoltre aggiungere che questi dispositivi dispongono di diversi strati di isolante, in modo da combattere la dispersione del calore e mantenere calda l’acqua contenuta al suo interno, evitando cosi di doverla riscaldare più volte.

Puffer per pompe di calore: una scelta ecologica e conveniente

Sebbene questa tipologia di accumulatori termici si sposi bene con qualsiasi tipo di caldaia, esso si rivela particolarmente prezioso per le già citate pompe di calore. Questi modelli si sposano perfettamente con quelle che sono le esigenze moderne, in cui la sostenibilità ricopre un ruolo da protagonista.

Questo tipo di tecnologia infatti è particolarmente efficiente da un punto di vista energetico, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente.

Sebbene questi due dispositivi insieme possano essere più costosi, per via dei loro sistemi modernissimi e all’avanguardia, il risparmio potenziale che sono in grado di portare nel lungo periodo rappresenta un vantaggio straordinario e impossibile da ignorare.

Perché scegliere di installare i puffer?

Questi dispositivi portano innumerevoli aspetti positivi e interessanti, che spaziano dall’aspetto puramente legato al risparmio ai benefici sulla “vita” dell’impianto. Grazie alla loro azione è infatti possibile ridurre drasticamente i consumi e le emissioni, oltre che gli sprechi, e ciò rappresenta un enorme punto di forza da un punto di vista economico.

Esso inoltre si presenta estremamente versatile e adatto a ogni tipo di impianto, specialmente quelli che utilizzano energia rinnovabile, vista la loro capacità di combustione qualitativamente elevata. L’acqua conservata al suo interno può essere inoltre utilizzata per generare acqua calda sanitaria, un fattore che non può di certo essere escluso quando si analizzano i motivi per cui sceglierlo. Infine i puffer offrono una grande capacità di contenere i picchi di richiesta termica.