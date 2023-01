STILL IN TIME VENERDÌ 20 GENNAIO ESCE IN RADIO “NONNO FERRI BLUES”, IL NUOVO SINGOLO

STILL IN TIME VENERDÌ 20 GENNAIO ESCE IN RADIO “NONNO FERRI BLUES”,...

Pubblicità

Condividi

Dal 20 gennaio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Nonno Ferri Blues” (Vallina Music), il nuovo singolo degli Still in Time già sulle piattaforme digitali dal 24 dicembre 2022.

Il brano “Nonno Ferri Blues” si ispira a tre ninne nanne di sessant’anni fa che hanno trovato accoglienza in questo blues dal profumo di nostalgia e felicità. Per chissà quale strano scherzo del destino, la melodia del blues composto dagli Still in Time era praticamente identica a quella di una ninna nanna che Nonno Ferri era solito cantare ai nipoti: è venuto quindi naturale cantarla su queste note, per poi adattare le rimanenti ninne nanne alla metrica ed alla tonalità in MI del pezzo.

Pubblicità

“Le belle persone non ci lasciano mai, e tu (insieme alla nonna) lo eri senza ombra di dubbio, quindi… Grazie, nonno!!!”, commenta Alex il cantante del gruppo.

Il videoclip di “Nonno Ferri Blues” è un omaggio per immagini alla vita del nonno Ferri, con particolare riguardo alla sua passione per la musica, passione della quale il cantante della band ha raccolto il testimone.

Guarda il videoclip su YouTube:

Biografia

Gli Still in Time sono cinque ex ragazzi cresciuti negli anni ‘70 a pane e LP.

Nel 2022 hanno pubblicato il loro primo album dal titolo omonimo STILL IN TIME, composto esclusivamente da pezzi inediti in inglese, le cui sonorità sono ispirate ad artisti del rock inglese di 50 anni fa. Successivamente pubblicano il primo singolo in italiano “PATTY”, brano che affronta il tema della disabilità, e grazie ad esso è nata una collaborazione con associazioni di volontariato del settore, al fine di raccogliere fondi per contribuire a dare sostegno alle persone in difficoltà.

Dopo “Billionaire” arriva “Nonno Ferri Blues” il nuovo singolo degli Still in Time disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 dicembre 2022 e in rotazione radiofonica dal 20 gennaio 2023.

Twitter| Facebook |TikTok