Stellantis / Unimpresa esprime preoccupazione per la strategia di Stellantis in Italia

Unimpresa esprime preoccupazione per la strategia di Stellantis in Italia

In una recente dichiarazione, Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa, ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla strategia del gruppo Stellantis in Italia, in seguito a un accordo firmato con le organizzazioni sindacali. Questo accordo, che prevede l’uscita volontaria e incentivata di 1.520 lavoratori di Stellantis nel paese, è stato accolto con sentimenti contrastanti.

Da un lato, l’intesa è stata vista come un passo positivo nella risoluzione delle questioni legate all’occupazione e alla gestione del personale. Tuttavia, secondo Ferrara, tale mossa evidenzia un chiaro disegno da parte dell’azienda di ridurre progressivamente fino a eliminare completamente la sua presenza industriale in Italia. Questa strategia, per Ferrara, segnala un allarmante disinteresse di Stellantis verso il mantenimento di un solido impegno nel tessuto economico e produttivo italiano.

La preoccupazione espressa da Unimpresa non riguarda soltanto la perdita immediata di posti di lavoro, ma anche le più ampie ripercussioni economiche e sociali che un simile ridimensionamento potrebbe avere. La riduzione dell’organico è sintomo di un più generale impoverimento delle competenze, della specializzazione lavorativa e delle opportunità di formazione e crescita professionale all’interno del paese. Questi fattori sono fondamentali per il successo e la resilienza dell’industria manifatturiera, specialmente in un settore altamente competitivo e in rapida evoluzione come quello automobilistico.

Ferrara sottolinea anche il progressivo distacco di Stellantis dall’Italia, evidenziato dalla concentrazione delle sue attività principali all’estero: la direzione industriale in Francia, il quartier generale giuridico in Olanda e la sede fiscale in Gran Bretagna. Questa configurazione internazionale lascia poco spazio all’Italia nel panorama strategico dell’azienda, una tendenza che secondo Ferrara ha radici profonde e risale a decisioni prese anni addietro.

Di fronte a questa situazione, Unimpresa invoca un intervento deciso del governo italiano. L’organizzazione chiede alle autorità di adottare misure energiche per invertire questa tendenza e offrire prospettive di rilancio per l’industria automobilistica nazionale. L’obiettivo è ristabilire l’Italia come un centro vitale di produzione, innovazione e lavoro nel settore automotive, contrastando la strategia di disimpegno e rilocalizzazione di Stellantis.

La chiamata all’azione di Unimpresa è un appello a tutta la società italiana, dalle istituzioni governative agli attori economici e ai cittadini, per unire le forze in difesa del patrimonio industriale del paese e per garantire un futuro prospero e sostenibile all’industria automobilistica italiana.