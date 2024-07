Stellantis: Unimpresa accusa, “la produzione in Polonia tradisce l’Italia”

Pubblicità

Una decisione controversa

Stellantis ha recentemente annunciato una partnership con un produttore cinese per produrre automobili in Polonia, destinate al mercato italiano. Questa mossa, sebbene presentata come strategica e trasparente, è stata vista da molti, tra cui Unimpresa, come un tradimento verso l’Italia e il suo sistema economico.

Impatto sul settore automotive italiano

Secondo il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, la decisione di spostare la produzione all’estero mette a dura prova l’intero settore automobilistico italiano. Questo settore, con una lunga tradizione e uno dei pilastri dell’economia italiana, rischia di essere impoverito dalla delocalizzazione. La produzione in Polonia implica non solo la perdita di posti di lavoro in Italia, ma anche una svalutazione del valore del Made in Italy.

Il ruolo del governo

Ferrara ha invitato il governo italiano, rappresentato dal ministro Adolfo Urso, a prendere una posizione più decisa nei confronti di Stellantis. Non basta esprimere speranza e disponibilità a supportare l’azienda; è necessario un intervento forte per tutelare il patrimonio industriale italiano e impedire che altre aziende seguano l’esempio di Stellantis.

Conseguenze per le PMI italiane

Le piccole e medie imprese (PMI) italiane, cuore pulsante dell’economia nazionale, sono le prime a soffrire per questa decisione. Queste aziende, spesso a conduzione familiare, dipendono fortemente dalla produzione automobilistica per il loro sostentamento e per la creazione di posti di lavoro. La decisione di Stellantis di spostare la produzione all’estero potrebbe portare alla chiusura di molte di queste imprese, con conseguenti perdite di posti di lavoro e impoverimento delle comunità locali – continua Ferrara

Misure governative necessarie

Il governo dovrebbe mettere in campo misure concrete per incentivare la produzione in Italia, offrendo agevolazioni fiscali e contributi alle aziende che scelgono di mantenere o trasferire la loro produzione nel nostro Paese. È fondamentale avviare una discussione seria e approfondita con Stellantis per comprendere le ragioni di questa decisione e trovare soluzioni alternative che non penalizzino il sistema economico italiano. – ha concluso.