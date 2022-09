STEFANO D’ORAZIO e DODI BATTAGLIA “La ragazza con gli occhi di sole” in radio, in digitale e su CD con l’omaggio a Stefano “Una storia al presente”

dal 16 settembre fuori anche il 45 giri con lato B “50 primavere” – il 23 ottobre la prima edizione del “DB Fan Club Day”, l’evento dedicato agli iscritti alla community di Dodi

L’ultima nota non è mai davvero l’ultima: non aver paura, c’è la musica…

Il 12 settembre sarebbe stato il compleanno dell’indimenticato Stefano D’Orazio e per l’occasione Azzurra Music pubblica la sua ultima esibizione in pubblico al “Dodi Day” tenutosi nel 2018. “La ragazza con gli occhi di sole” è il duetto con Dodi Battaglia in radio e in digitale dallo stesso giorno.

«Nel 2018 ho organizzato il “Dodi Day“, la grande festa dedicata ai miei cinquant’anni di carriera e – racconta Dodi Battaglia – in quella serata memorabile Stefano, con la carica di energia spiritosa e positiva che lo contraddistingueva, ha reso indimenticabili la bella musica ed il tempo condivisi insieme alla grande folla riunita con noi».

«Mi è sembrato doveroso aderire all’iniziativa che consentirà di rendere pubblica una delle ultime esibizioni di Stefano in occasione del Dodi Day a Bellaria Igea Marina – afferma Tiziana Giardoni D’Orazio – tenere vivo il ricordo e l’eredità artistica di Stefano in ogni occasione rappresenta per me, ma anche per coloro che lo hanno amato un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione».

Nel 2018 si tenne il “Dodi Day“, la grande festa organizzata a Bellaria Igea Marina per festeggiare il compleanno e l’importante traguardo dei cinquant’anni di carriera insieme al pubblico e ad amici. Dodi duettò sul palco con gli artisti, amici di lunga data, incluso Stefano D’Orazio. Un regalo che volle fare a se stesso ed a quanti erano presenti in quella piazza affacciata sul mare, accorsi da tutte le parti d’Italia.

Quella fu l’ultima esibizione pubblica di Stefano D’Orazio e quattro anni dopo quella magica notte, i brani interpretati con Stefano sono finalmente disponibili in una edizione realizzata e curata insieme a Tiziana Giardoni D’Orazio. L’esibizione oltre che in digitale è anche su vinile e CD con due tra le canzoni più amate dal pubblico dei Pooh.

Sul lato A del 45 giri “La ragazza con gli occhi di sole” dove, sulla melodia molto dolce e dal sapore mediterraneo composta da Dodi, nel 1988 Stefano raccontò un periodo particolare della sua adolescenza: quella di giovane studente che si spostava da una parte all’altra di Roma per raggiungere la scuola. Ancora inconsapevole del destino di batterista che lo attendeva, Stefano viaggiava su un autobus con una ragazzina alla quale non ebbe mai il coraggio di rivolgere la parola. Nella canzone, l’autobus divenne un treno “che sfiorava le case del sud”. Sul lato B “50 primavere“, altro brano composto da Dodi con la chitarra classica. Stefano scrisse di getto il testo dedicato alla storia d’amore dei suoi genitori, uniti da un matrimonio durato più di mezzo secolo e testimone della storia dell’Italia che fece da sfondo alla loro unione. Una complicità che ha saputo essere d’esempio. Solo in digitale e sul CD è disponibile anche “Una storia al presente“, brano composto e scritto da Dodi con la collaborazione di Chiara Peduzzi per il testo, in seguito alla prematura scomparsa di Stefano, avvenuta quasi due anni fa. Attraverso la musica, arte che per molti anni ha unito sia umanamente che professionalmente i due artisti, Dodi ha condiviso ricordi ed emozioni legati ai concerti, ma anche all’ultimo saluto a Stefano tenuto a Roma, circondato dall’affetto del pubblico.

Il vinile ed il CD sono disponibili sul sito di Azzurra Music. Per tutte e tre le edizioni è previsto lo sconto del 10% dedicato agli iscritti al DB Fan Club.

Il 23 ottobre si terrà la prima edizione del “DB Fan Club Day”, l’evento dedicato agli iscritti alla community di Dodi. L’incontro e la cena si terranno presso il Forte Nugent di Pastrengo (VR).

