Stasera in TV sabato 21 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Stasera in TV sabato 21 gennaio 2023. Film in prima serata e...

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera sabato 21 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1) Tale e Quale

21.25 – SHOW Tali e quali Show – Conduce Carlo Conti. In giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

RAI 2 (2) FBI

21.20 SERIE TV – F.B.I. S4E18 – Niente paura!

Due uomini siriani cercano vendetta contro gli Stati Uniti, organizzando un attentato terroristico dopo aver perso i loro cari in un attacco missilistico a Damasco, proprio per mano dell’America.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S1E17 – Sradicamento

Due coppie di amici americani trasferitisi in Occitania per realizzare il sogno di aprire un’azienda vinicola in Francia, vengono continuamente molestati con pesanti atti intimidatori.

23.00 MAGAZINE – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao. A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3) Torino

21.45 – DOCUMENTARIO Città Segrete – Torino – di Corrado Augias

RETE 4 (4) Film poliziesco con Clint Eastwood

21.30 – FILM Il Corriere – The Mule – Crime 2018

Un novantenne attratto da facili guadagni diventa un insospettabile corriere della droga al soldo di pericolosi narcos. Film da una storia vera

Regia: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes

23.55 – FILM Il buio nell’anima – Thriller 2007

Il regista premio Oscar Neil Jordan dirige Jodie Foster in un avvincente thriller incentrato sulla vendetta, nelle strade buie di New York.

Regia: N. Jordan

Cast: Jodie Foster, Mary Steenburgen

CANALE 5 (5)

21.28 SHOW C’e’ posta per te – People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ITALIA 1 (6) Film animazione prima tv

21:24 FILM PRIMA TV C’era una volta il Principe Azzurro – PrimaTv – Animazione 2018

A causa di una maledizione, il principe Filippo ha il potere di ammaliare tutte le ragazze e per spezzare l’incantesimo dovra’ trovare il vero amore prima dei 21 anni.

Regia: Ross Venokur

23:04 FILM Il piccolo principe – Animazione 2015

Raffinata versione animata del celebre classico di Antoine de Saint-Exupery e diretta da Mark Osborne, gia’ regista di “Kung Fu Panda”.

Regia: Mark Osborne

LA 7 (7) Film thriller con Ben Affleck e Morgan Freeman

21:15 FILM Al vertice della tensione – Thriller 2002

Regia: Phil Alden Robinson

Cast: Ben Affleck, Morgan Freeman

23:30 FILM City of Lies – L’ora della verità – Drammatico 2018

Regia: Brad Furman

Cast :Johnny Depp, Forest Whitaker

TV 8 (8) 4 Ristoranti e 4 hotel

21.30 SHOW Bruno Alessandro Borghese – 4 ristoranti – S7 E5 -Trentino Con Alessandro Borghese

22.35 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S1 E1 -Trentino con Bruno Barbieri

NOVE (9) Serata Elon Musk prima tv

21.35 DOCUMENTARIO PRIMA TV Elon Musk – Il mondo ai miei piedi

VENTI (20) Film Azione con Jackie Chan

21.13 FILM Senza nome e senza regole – Azione 1998

Jackie Chan ha co-diretto, scritto ed interpretato questo adrenalinico action incentrato su un agente segreto che ha perso la memoria

Regia: B. Chan

Cast: Jackie Chan, Michelle Ferre

23.31 FILM Deja Vu – Corsa contro il tempo – Azione – Thriller 2006

Fanta-thriller con Denzel Washington in cui presente e passato si intrecciano. Un agente dell’FBI attraversa una finestra spazio-temporale per impedire una strage.

Regia: Tony Scott

Cast: Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton

RAI 4 (21) Film thriller con Jean Reno

21.21 FILM Cold blood – Thriller 2019

Una squadra speciale della DEA, nel corso di una missione, si impadronisce del bottino appartenente a un pericoloso gruppo di narcotrafficanti. Dopo il colpo, però, i membri del commando cominciano ad essere assassinati uno ad uno.

Regia: Frédéric Petitjean

Cast: Jean Reno, Sarah Lind

22.50 FILM Fukushima – Drammatico 2020

Regia:Setsurô Wakamatsu

Cast: Ken Watanabe, Kôichi Satô

IRIS (22) Film ciclo “SERIAL THRILLER”

21.12 FILM Il collezionista – Thriller 1997

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller con M. Freeman e A. Judd. Si aggira un maniaco che segrega le sue vittime. Al poliziotto Alex Cross, scompare misteriosamente la nipote, giovane…

Regia: Gary Fleder

Cast: . Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur

23.27 FILM Out of Time – Thriller 2004

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Matt, comandante di polizia, indaga su un duplice omicidio. Tutti gli indizi che emergono, portano a lui come principale sospettato.

Regista: Carl Franklin

Cast: Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain

RAI 5 (23) Teatro

21.18 OPERA Amleto2 (Il popolo non ha pane? Diamogli le brioche)

22.59 OPERA Teatro dell’Opera di Roma Julius Caesar di Giorgio Battistelli

RAI MOVIE (24) Film commedia con Raoul Bova e Ricky Memphis

21.10 FILM Torno indietro e cambio vita – Commedia 2015

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Raoul Bova, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora

22.40 FILM La parrucchiera – Drammatico 2017

Regia: Stefano Incerti

Cast: Luciana De Falco, Tony Tammaro, Ernesto Mahieux

RAI PREMIUM (25) Che Dio ci aiuti anche stasera

21.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti S07 E03

22.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti S07 E04

23.15 SERIE TV Le indagini di Lolita Lobosco S02 E02

CIELO (26)

21.25 FILM Dolce…calda Lisa Drammatico 1980

Lisa e’ una giovane e bella donna sposata con un uomo molto piu’ grande di lei che non riesce a soddisfarla. Per sfuggire alla sua noiosa vita coniugale si concede a diversi uomini.

Regia: A. Tagliavia

Cast: L. Rocchi, F. Parisi

22.50 LIFESTYLE Sex in Lockdown

Anna Richardson analizza i cambiamenti della vita sessuale nelle camere da letto degli inglesi dopo l’avvento del Covid, che ha stravolto la nostra normalita’.

23.45 LIFESTYLE Ina: l’esploratrice del porno

USA: porno rivoluzionario – Ina Mikkola, giornalista finlandese, ha un sogno: sdoganare il cinema pornografico. Ina ci accompagna alla scoperta delle porno location piu’ hot di sempre.

TWENTY SEVEN (27) Film Crocodile Dundee

21.07 FILM Mr. Crocodile Dundee II Avventura 1988

Dundee libera la sua donna e fugge con lei in Australia, dove sistemera’ una volta per tutte i malviventi, che l’hanno inseguito fin la’.

Regia: John Cornell

Cast: Paul Hogan, Linda Kozlowski, Charles S. Dutton, John Meillon

23.15 FILM Tower Heist: colpo ad alto livello Commedia 2011

Un gruppo di addetti alla manutenzione, per punire l’uomo che li ha defraudati delle loro investimenti, organizzano un furto in grande stile. Con B. Stiller, E. Murphy

Regia: Brett Ratner

Cast: Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey ‘Gabby’ Sidibe, Marcia Jean Kurtz

TV2000 (28) L’anima conta

20.51 ATTUALITA’ Soul – L’anima conta

LA7D (29) Miss Marple

21.25 SERIE TV Miss Marple

LA5 (30) Inga Lindstrom

21:10 FILM Inga Lindstrom – L’amore non muore mai – Drammatico 2016

Britta e Lilja, due donne molto diverse per eta’ ed esperienza di vita, condividono l’amore per l’isola sulla quale si trovano e un lutto importante.

Regia: M. Serafini

Cast: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Monet Mazur, Will Arnett, Elaine Stritch, Adam Scott, Annie Parisse

22:59 ATTUALITA’ Quarto grado Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

REAL TIME (31)

21:40 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stucco

Bob ha delle misteriose piaghe su tutto il corpo. Virginia non vede l’ora di rimuovere un nodulo e Tom vuole disperatamente curare il suo prurito.

22:35 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrice sulla testa

Robert torna dai dottori per capire se può rimuovere per sempre una cicatrice che ha sulla testa. Inoltre, Justice ha delle piccole lesioni su tutto il corpo.

23:30 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Un bozzolo grande

Debra ha un enorme bozzolo sulla testa che è grande quasi quanto un cervello ed è spugnoso. Inoltre, il cowboy Dusten ha una dolorosa escrescenza sul ginocchio.

CINE34 (34) Serata film Renato Pozzetto

21:06 FILM La casa stregata – Commedia

Due fidanzati si trasferiscono in una lussuosa villa pagandola ad un prezzo irrisorio: scopriranno che e’ abitata dai fantasmi.

Regia di B. Corbucci;

Cast: R. Pozzetto e G. Guida.

22:57 FILM Non piu’ di uno – Commedia 1989

Piero, separato e padre di due figli grandi, vive con Roberta, piu’ giovane di lui. Quando lei resta incinta, Piero non la prende bene.

Regista: Regia di B. Pelosso

Cast: Renato Pozzetto, Maddalena Crippa, Giulia Fossà, Cinzia Leoni

Warner TV (37) Film Hazzard con Bo e Luke

21:00 FILM Hazzard vent’anni dopo – Avventura 1997

Regia: Lewis Teague

Cast: John Schneider, Tom Wopat, Catherine Bach, Denver Pyle

22:50 FILM Hazzard – Bo e Luke vanno ad Hollywood – Azione 2000

Regia:Bradford May

Cast: Tom Wopat, John Schneider, Catherine Bach, James Best

ITALIA 2 (49) Film Horror

21:15 FILM Tremors 5: Bloodlines – Horror 2015

Quinto film della serie horror Tremors. Bart e Trevis sono chiamati in una pericolosissima caccia ai mostri, diventati ancora piu’ evoluti e letali.

Regia: D. Paul

Cast: Brandon Auret, Natalie Becker, Emmanuel Castis

23:18 FILM Necropolis – La città dei morti – Horror 2014

Uno spaventoso thriller ambientato nel mondo sotterraneo di Parigi dove Scarlett, un archeologa, e’ in cerca della pietra filosofale.

Regia: John Erick Dowdle

Cast: Perdita Weeks, François Civil, Marion Lambert, Ali Marhyar, Cosme Castro, Ben Feldman, Edwin Hodge

RAI STORIA (54)

21:10 DOCUMENTARIO Cadaveri eccellenti

Italia, anni Settanta. Il commissario Rogas indaga su un omicida che ha nel mirino la Magistratura. Due David, un Globo d’Oro e una Grolla d’Oro 1976. Dal romanzo “Il contesto” di Leonardo Sciascia.

23:05 DOCUMENTARIO Nel Bunker di Hitler

1938: quando scoprimmo di non essere più italiani