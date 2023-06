Stasera in TV. Programmi TV e film in prima serata oggi domenica 25 giugno 2023

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 25 giugno 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:25 SERIE TV Blanca – St1 Ep5 – Macchie

23:25 INFORMAZIONE TG1 Sera

23:30 MAGAZINE Speciale Tg1 – Sotto il vulcano

“Sotto il vulcano” partendo dalle storie di Giuseppe e di Siria, due giovani adulti accusati di reati molto gravi -uno detenuto nel carcere minorile di Acireale, l’altra collocata in casa-famiglia – prova a far luce su un fenomeno che a Catania assume livelli preoccupanti: la crescita esponenziale della dispersione scolastica nei quartieri controllati dalla criminalità organizzata. Povertà educativa e devianza giovanile marciano di pari passo. E Catania è in cima alle classifiche perchè un adolescente su quattro non rispetta gli obblighi scolastici e formativi che prevedono come minimo la licenza di scuola secondaria e in alternativa al biennio delle superiori due anni di corso di formazione professionale.

RAI 2 (2)

21:10 SHOW – TIM Summer Hits – La musica dell’estate: Roma – 25/06/2023

TIM Summer Hits, la kermesse musicale, colonna sonora dell’estate che, dopo il successo della prima edizione, torna a regalare momenti di pura emozione al pubblico a casa con alcuni dei tormentoni estivi più noti, dei grandi artisti nazionali e internazionali. A ospitare il palco di TIM Summer Hits in questa prima puntata, Piazza del Popolo a Roma. Tanti gli artisti che si esibiscono portando le loro ultime novità musicali, tra cui: Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Angelina Mango, Articolo 31, Clara, Colapesce Dimartino, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Francesca Michielin, gIANMARIA, Irama e Rkomi, Marco Mengoni, Max Pezzali, Merk & Kremont, Tananai, Marracash, M¥SS KETA, Mr.Rain, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga e Nek, Sangiovanni, The Kolors, Tony Effe.

23:45 INFORMAZIONE SPORTIVA –La Domenica Sportiva – DS Estate

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d’estate per seguire tutti i principali eventi sportivi ed il calciomercato. Padrone di casa Fabrizio Tumbarello.

RAI 3 (3)

21:25 DOCUMENTARIO Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà – Puntata del 25/06/2023

Viaggio, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Torna “Kilimangiaro estate”, uno dei programmi più famosi e longevi della televisione italiana. Camila Raznovich viaggia intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertire. Sei appuntamenti con nuovi documentari: dalla Polinesia alla Patagonia, dai Caraibi al deserto del Sahara. Non mancheranno i filmati dedicati all’Italia, ospiti d’eccezione, personalità di spicco del mondo della cultura, della scienza, dell’arte e della divulgazione. Accanto alla Raznovich ci saranno vecchi e nuovi compagni di viaggio che l’accompagneranno nel corso delle puntate.

23:25 – MAGAZINE TG3 Mondo



23:50 – MAGAZINE Meteo 3



23:55 – ATTUALITA’ Mezz’ora in più – puntata del 26/06/2023

L’approfondimento giornalistico di Lucia Annunziata.

RETE 4 (4)

21:30 – FILM Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco

[Azione] – Primo film della trilogia di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon alle prese con una faraonica rapina. Regia di S. Soderbergh; USA 2001

23:57 – FILM Three Kings

[Azione] – Iraq, la guerra del Golfo e’ finita. Un gruppo di soldati americani decide di impossessarsi di un tesoro nascosto nel deserto. Con George Clooney, Mark Wahlberg Regia di D. Russell.

CANALE 5 (5)

21:37 – FILM Sergente Rex

[Biografico] – Megan e’ una giovane marine dell’unita’ artificieri che, con il pastore tedesco Rex, ha salvato molte vite umane durante la guerra in Iraq. Da una storia vera.

23:54 – INFORMAZIONE Tg5

Le notizie piu’ importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5.

ITALIA 1 (6)

21:21 SHOW Emigratis – La resa dei conti

Due nuovi personaggi Bufalone e Messicano interpretati dal duo comico Pio e Amedeo daranno vita a divertenti sketch con ospiti nostrani e internazionali. PUO’ NUOCERE AI MINORI

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Una Giornata particolare – L’Omicidio di Giulio Cesare

23:15 DOCUMENTARIO I Kennedy

Il popolo americano ha riposto la propria fiducia in John Fitzgerald Kennedy ma dalla sua elezione è un susseguirsi di disastri politici e scandali. Dalla presunta relazione con Marilyn Monroe, al Sud del Paese infiammato dalle lotte per i diritti civili fino alla preoccupazione per un possibile nuovo conflitto mondiale.

TV 8 (8)

21:25 SHOW PRIMA TV GialappaShow

NOVE (9)

21:35 REALITY GAME Little Big Italy – Bruxelles. 2a parte

23:10 REALITY GAME Little Big Italy – Zurigo

VENTI (20)

21:14 FILM Autobahn – Fuori controllo

[Azione] – Action-thriller dai produttori di Matrix. La folle corsa di Casey per salvare la vita della sua donna, Juliette. Con Antony Hopkins e Ben Kingsley. Regia di E. Creevy; GBR 2016

23:12 FILM Contract to kill

[Azione] – Action con Steven Seagal. Un ex agente della CIA deve sventare un complotto dei terroristi islamici contro gli Stati Uniti. Regia di K. Waxman; ROU 2016 VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO

RAI 4 (21)

21:20 FILM Above Suspicion

Un giovane agente dell’FBI partecipa a una missione sugli Appalachi. Nonostante sia felicemente sposato, si innamora di Susan, una sua informatrice che vede in lui una via di fuga dalla sua misera vita. Le loro speranze, però, saranno del tutto vanificate, quando uno scandalo li coinvolgerà, scuotendo la piccola comunità montana e le massime autorità della nazione e portando Mark a essere il primo agente dell’FBI a essere condannato per omicidio.

23:06 FILM Killerman

Moe Diamond si occupa di riciclaggio di denaro sporco e di vendere merce di contrabbando per un boss newyorkese. Dopo un incidente si risveglia senza memoria e con una borsa piena di droga e denaro. Dovrà capire cosa è accaduto e sfuggire ai gangster e ai poliziotti corrotti che sono sulle sue tracce.

IRIS (22)

21:14 FILM L’inganno

[Drammatico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Premio per la miglior regia a Cannes. Durante la Guerra Civile americana, un soldato viene soccorso dalle donne di un collegio femminile. Con Nicole Kidman

23:16 FILM Dark Places – Nei luoghi oscuri

[Azione] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Libby, unica sopravvissuta al massacro della sua famiglia in cui ha testimoniato contro suo fratello, torna a vivere quei drammatici momenti. Con Charlize …

RAI 5 (23)

21:14 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E16

Secondo episodio di ‘Paradisi da salvare’ dedicato alle Isole Galapagos, che presentano un’unica biodiversità. A seguire, Vincenzo Saccone vola a Filicudi e Alicudi, due delle ‘sette sorelle’ dell’arcipelago eoliano. Lontane dalla terraferma, primitive e autentiche, queste isole sono animate dal calore dei loro abitanti.

23:06 FILM Alba (Zora)

Una storia di dolore, errori, perdono e convinzioni: Matija e la sua famiglia potranno andare avanti solo quando si riconcilieranno con il loro passato.

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Il principe dimenticato

Djibi vive con la figlia di sette anni, Sofia, per la quale ogni sera inventa una favola della buonanotte, ambientata in un mondo fantastico popolato da castelli, fate e draghi in cui lui si trasforma nel coraggioso Principe Azzurro. Ma gli anni passano, Sofia è ormai un’adolescente proiettata nel futuro e Djibi non è più il suo principe azzurro.

22:55 FILM Ben Hur

Durante l’Impero di Tiberio, Ben-Hur è un nobile ebreo che vive a Gerusalemme con la famiglia. L’esercito romano giunto in città per reprimere ogni forma di ribellione è condotto dal fratellastro Messala. All’arrivo di Ponzio Pilato in città, Ben Hur viene accusato ingiustamente di un attentato ai danni del governatore. La sua famiglia è condannata alla crocifissione, mentre lui viene arrestato e mandato su una galera.

RAI PREMIUM (25)

21:20 FILM Viaggio sul Kilimangiaro

22:55 FICTION La mafia uccide solo d’estate – La serie – St2 Ep1 – L’apostolo rosa

23:50 FICTION La mafia uccide solo d’estate – La serie – St2 Ep2 – Pezzo di fango e cornuto

CIELO (26)

21:15 FILM 36 Quai des Orfèvres

Il capo della squadra anticrimine e il capo della squadra investigativa, un tempo amici, si contendono il comando parigino della centrale di polizia e il cuore di una donna.

23:30 LIFESTYLE XXX – Un mestiere a luci rosse

Ep. 7 – Un viaggio dietro le quinte dei set porno e nelle vite degli attori, registi e produttori che fanno parte di questo mondo.

TWENTY SEVEN (27)

21:08 – 22:45 FILM Scuola di polizia 7: Missione a Mosca

[Commedia] – Nel settimo episodio della saga, il comandante Lassard e la sua squadra vanno a Mosca per aiutare a catturare un pirata informatico. Con C. Lee, M. Winslow. Regia di A. Metter.

22:45 – 00:46 FILM American graffiti

[Commedia] – Film di culto generazionale con Richard Dreyfuss e Ron Howard. California, 1962, ultima notte all’insegna della spensieratezza per quattro adolescenti. Regia di G. Lucas; USA 1973

LA7D (29)

21:30 SERIE TV Ghost Whisperer St3 Ep5

22:20 SERIE TV Ghost Whisperer St3 Ep6

23:10 SERIE TV Ghost Whisperer St3 Ep51

LA5 (30)

21:10 – 23:07 FILM Kiss the Chef – Il passato che ritorna

[Commedia] – Antonia Janssen si trova a Colonia con la sua amica Maris per fare shopping, quando si imbatte nel padre biologico che aveva lasciato sua madre piu’ di trent’anni fa

23:07 – 00:46 FILM Amore e altri enigmi

[Commedia] – Jake, un professore che si e’ appena lasciato con la storica fidanzata, si innamora di una bella vedova ma viene mal consigliato da un bizzarro psichiatra. Regia di O. Rudavsky

REAL TIME (31)

21:15 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – Rosa e Giacomo

Per Giacomo e Rosa si avvicina la data delle nozze. I due vogliono rendere il loro matrimonio leggendario con un ingresso trionfale al Castello a bordo di un camion rosso!

21:50 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – Mariarca e Vincenzo

Mariarca e Vincenzo sognano di sposarsi al Castello con una cerimonia in perfetto stile napoletano. I due chiedono di vedere in anticipo la suite nuziale e ne chiedono addirittura una seconda per i loro testimoni.

22:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi: e poi… È complicato

Sumit vuole ravvivare la situazione con Jenny. Usman ha dei dubbi sulla sua relazione e Liz si confida con una sua amica riguardo un commento scioccante di Ed.

CINE34 (34)

21:06 – 23:23 FILM Roba da ricchi

[Comico] – L’infedelta’ e’ il tema conduttore di tre episodi ambientati a Montecarlo. Nel cast, R. Pozzetto, P. Villaggio ed altri volti noti della commedia italiana. Regia di S. Corbucci; ITA 1987

23:23 – 01:06 FILM Casta e pura

[Commedia] – Commedia erotica, divenuta un classico del genere, diretta da S. Samperi (“Malizia”). Con Laura Antonelli, Massimo Ranieri ed Enzo Cannavale. Regia di S. Samperi; ITA 1981